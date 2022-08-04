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Общество

Казахстан может ужесточить правила въезда в страну из-за коронавируса

Ведомости

Правила въезда в Казахстан могут быть ужесточены, если в стране появится новый штамм COVID-19, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Минздрав Казахстана. 

Уточняется, что за последние две недели заболеваемость COVID-19 в стране увеличилась в 3,2 раза — с 10 714 до 34 550 случаев, следует из данных, опубликованных на сайте Минздрава. При этом заболевание проходит в легкой форме.

В начале июня власти Казахстана отменили требование предъявлять ПЦР-тесты или паспорт вакцинации при пересечении границы как для граждан страны, так и для иностранцев. Также было дополнительно открыто 12 автомобильных пропускных пунктов на отдельных участках границы в связи со стабилизацией ситуации, связанной с распространением коронавируса. 

Российский Оперативный штаб снял действовавшие два года ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном для граждан России и Казахстана еще в конце марта. Полеты в Казахстан стали доступны для россиян еще в сентябре 2020 г. 

Сейчас в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки впервые с апреля было выявлено 17 126 случаев заражения против 14 638 накануне. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал динамику заболеваемости «тревожной» и не исключил возвращения мер борьбы с коронавирусом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных