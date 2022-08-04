Казахстан может ужесточить правила въезда в страну из-за коронавируса

В начале июня власти Казахстана отменили требование предъявлять ПЦР-тесты или паспорт вакцинации при пересечении границы как для граждан страны, так и для иностранцев. Также было дополнительно открыто 12 автомобильных пропускных пунктов на отдельных участках границы в связи со стабилизацией ситуации, связанной с распространением коронавируса.