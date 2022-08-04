Казахстан может ужесточить правила въезда в страну из-за коронавируса
Правила въезда в Казахстан могут быть ужесточены, если в стране появится новый штамм COVID-19, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Минздрав Казахстана.
Уточняется, что за последние две недели заболеваемость COVID-19 в стране увеличилась в 3,2 раза — с 10 714 до 34 550 случаев, следует из данных, опубликованных на сайте Минздрава. При этом заболевание проходит в легкой форме.
В начале июня власти Казахстана отменили требование предъявлять ПЦР-тесты или паспорт вакцинации при пересечении границы как для граждан страны, так и для иностранцев. Также было дополнительно открыто 12 автомобильных пропускных пунктов на отдельных участках границы в связи со стабилизацией ситуации, связанной с распространением коронавируса.
Российский Оперативный штаб снял действовавшие два года ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном для граждан России и Казахстана еще в конце марта. Полеты в Казахстан стали доступны для россиян еще в сентябре 2020 г.
Сейчас в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки впервые с апреля было выявлено 17 126 случаев заражения против 14 638 накануне. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал динамику заболеваемости «тревожной» и не исключил возвращения мер борьбы с коронавирусом.
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