ФСБ потребовала заочно арестовать главреда The Insider Доброхотова

В прошлом году журналиста объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы. В пресс-службе ФСБ сообщали, что, по их сведениям, 1 августа Доброхотов «скрытно, в пешем порядке» пересек российско-украинскую границу в районе населенного пункта Колещатовка Воронежской области. В спецслужбе подчеркнули, что журналист проник на территорию Украины в обход установленных пунктов пропуска, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы).