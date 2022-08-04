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ФСБ потребовала заочно арестовать главреда The Insider Доброхотова

Ведомости

ФСБ просит Лефортовский суд Москвы заочно арестовать редактора The Insider (включено в реестр СМИ-иноагентов и список нежелательных организаций) Романа Доброхотова (включен в реестр иноагентов) в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение службы. 

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Романа Доброхотова», - сообщили в ФСБ.

В прошлом году журналиста объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы. В пресс-службе ФСБ сообщали, что, по их сведениям, 1 августа Доброхотов «скрытно, в пешем порядке» пересек российско-украинскую границу в районе населенного пункта Колещатовка Воронежской области. В спецслужбе подчеркнули, что журналист проник на территорию Украины в обход установленных пунктов пропуска, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В конце июля на Доброхотова составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии. Если Доброхотов будет привлечен к ответственности как физическое лицо, то ему грозит штраф до 50 000 руб., если же как должностное – то до 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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