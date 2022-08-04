ФСБ потребовала заочно арестовать главреда The Insider Доброхотова
ФСБ просит Лефортовский суд Москвы заочно арестовать редактора The Insider (включено в реестр СМИ-иноагентов и список нежелательных организаций) Романа Доброхотова (включен в реестр иноагентов) в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение службы.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Романа Доброхотова», - сообщили в ФСБ.
В прошлом году журналиста объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы. В пресс-службе ФСБ сообщали, что, по их сведениям, 1 августа Доброхотов «скрытно, в пешем порядке» пересек российско-украинскую границу в районе населенного пункта Колещатовка Воронежской области. В спецслужбе подчеркнули, что журналист проник на территорию Украины в обход установленных пунктов пропуска, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы).
В конце июля на Доброхотова составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии. Если Доброхотов будет привлечен к ответственности как физическое лицо, то ему грозит штраф до 50 000 руб., если же как должностное – то до 500 000 руб.
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