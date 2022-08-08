Газета
Общество

«Вектор» подал заявку на регистрацию препарата против оспы

Ведомости

Научный центр «Вектор» подал заявку на регистрацию первого российского препарата против оспы. Информация об этом появилась в государственном реестре лекарственных средств Минздрава.  

Препарат получил название НИОХ-14. В документе сказано, что он будет производиться в капсулах по 200 мг. 

В июле главный научный сотрудник отдела геномных исследований «Вектора» Сергей Щелкунов поделился подробностями о новом препарате против оспы. Специалист отметил, что лекарство будет эффективно против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян. Он подчеркнул, что НИОХ-14 успешно прошел все доклинические испытания, а также первую фазу клинических исследований. 

Первая фаза клинических испытаний началась в сентябре 2020 г. Тогда в исследовании «Вектора» приняли участие 90 добровольцев. К марту 2021 г. их количество увеличилось до 334 человек. В Роспотребнадзоре подчеркивали, что с помощью генной инженерии в препарате «выключили» 6 опасных генов, что сделало его более безопасным для людей с ослабленным иммунитетом. Клинические испытания завершились в марте 2022 г.

12 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили первый случай заражения оспой обезьян: заболел молодой человек, который вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, уже 2 августа его выписали из больницы.

В конце июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения оспы обезьян в России «крайне невелики». Также в Минпромторге заверили, что в стране достаточно запасов вакцин и средств индивидуальной защиты на случай вспышки оспы обезьян. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных