«Вектор» подал заявку на регистрацию препарата против оспы
Научный центр «Вектор» подал заявку на регистрацию первого российского препарата против оспы. Информация об этом появилась в государственном реестре лекарственных средств Минздрава.
Препарат получил название НИОХ-14. В документе сказано, что он будет производиться в капсулах по 200 мг.
В июле главный научный сотрудник отдела геномных исследований «Вектора» Сергей Щелкунов поделился подробностями о новом препарате против оспы. Специалист отметил, что лекарство будет эффективно против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян. Он подчеркнул, что НИОХ-14 успешно прошел все доклинические испытания, а также первую фазу клинических исследований.
Первая фаза клинических испытаний началась в сентябре 2020 г. Тогда в исследовании «Вектора» приняли участие 90 добровольцев. К марту 2021 г. их количество увеличилось до 334 человек. В Роспотребнадзоре подчеркивали, что с помощью генной инженерии в препарате «выключили» 6 опасных генов, что сделало его более безопасным для людей с ослабленным иммунитетом. Клинические испытания завершились в марте 2022 г.
12 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили первый случай заражения оспой обезьян: заболел молодой человек, который вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, уже 2 августа его выписали из больницы.
В конце июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения оспы обезьян в России «крайне невелики». Также в Минпромторге заверили, что в стране достаточно запасов вакцин и средств индивидуальной защиты на случай вспышки оспы обезьян.
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