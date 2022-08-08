«Вектор» подал заявку на регистрацию препарата против оспы

Первая фаза клинических испытаний началась в сентябре 2020 г. Тогда в исследовании «Вектора» приняли участие 90 добровольцев. К марту 2021 г. их количество увеличилось до 334 человек. В Роспотребнадзоре подчеркивали, что с помощью генной инженерии в препарате «выключили» 6 опасных генов, что сделало его более безопасным для людей с ослабленным иммунитетом. Клинические испытания завершились в марте 2022 г.