Глава Ростуризма ответила на слова премьера Эстонии о «привилегии» посещать Европу

Накануне, 9 августа, премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдачу туристических виз россиянам, аргументировав это тем, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». По ее словам, после того, как ЕС закрыл авиасообщение с Россией, туристы, которым продолжают выдавать шенгенские визы, въезжают в Европу через граничащие с Россией страны — Финляндию, Эстонию, Латвию, которые «страдают» от этого.