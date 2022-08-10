Глава Ростуризма ответила на слова премьера Эстонии о «привилегии» посещать Европу
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство рассчитывает на то, что большинство европейских стран продолжат выдавать туристические визы россиянам и не будут ограничивать их въезд на территорию ЕС, несмотря на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о необходимости лишить россиян «привилегии» посещать Европу.
«Путешествия, свобода передвижений – это одно из основных прав человека, а не привилегия! Вне зависимости от страны посещения», — такое сообщение появилось в Telegram-канале Догузовой.
Она также выразила надежду на то, что большая часть стран ЕС не станет «принимать опрометчивых решений по ограничению въезда» россиян, и напомнила, что российские туристы ежегодно тратили «миллиарды долларов на отдых в европейских странах». При этом Догузова отметила, что ведомство продолжит работу по развитию внутреннего туризма.
Накануне, 9 августа, премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдачу туристических виз россиянам, аргументировав это тем, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». По ее словам, после того, как ЕС закрыл авиасообщение с Россией, туристы, которым продолжают выдавать шенгенские визы, въезжают в Европу через граничащие с Россией страны — Финляндию, Эстонию, Латвию, которые «страдают» от этого.
Это далеко не первое предложение Эстонии ограничить выдачу туристических виз россиянам. В частности, с подобным заявлением выступил на прошлой неделе глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, он предложил включить этот запрет в следующий пакет санкций, который будет согласован в конце августа.
С аналогичным заявлением 31 июля выступил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. В Twitter он написал, что Евросоюз должен признать Россию террористическим государством и прекратить выдачу туристических виз россиянам. Визовые ограничения уже сейчас ввели власти Чехии, Эстонии, Литвы, Румынии и Польши. Вопрос о приостановке выдачи виз прорабатывается также и в Финляндии, где хотят ограничить возможности «транзитного» туризма.
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