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Общество

Глава Ростуризма ответила на слова премьера Эстонии о «привилегии» посещать Европу

Ведомости

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство рассчитывает на то, что большинство европейских стран продолжат выдавать туристические визы россиянам и не будут ограничивать их въезд на территорию ЕС, несмотря на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о необходимости лишить россиян «привилегии» посещать Европу.

«Путешествия, свобода передвижений – это одно из основных прав человека, а не привилегия! Вне зависимости от страны посещения», — такое сообщение появилось в Telegram-канале Догузовой.  

Она также выразила надежду на то, что большая часть стран ЕС не станет «принимать опрометчивых решений по ограничению въезда» россиян, и напомнила, что российские туристы ежегодно тратили «миллиарды долларов на отдых в европейских странах». При этом Догузова отметила, что ведомство продолжит работу по развитию внутреннего туризма. 

Накануне, 9 августа, премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдачу туристических виз россиянам, аргументировав это тем, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». По ее словам, после того, как ЕС закрыл авиасообщение с Россией, туристы, которым продолжают выдавать шенгенские визы, въезжают в Европу через граничащие с Россией страны — Финляндию, Эстонию, Латвию, которые «страдают» от этого. 

Это далеко не первое предложение Эстонии ограничить выдачу туристических виз россиянам. В частности, с подобным заявлением выступил на прошлой неделе глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, он предложил включить этот запрет в следующий пакет санкций, который будет согласован в конце августа. 

С аналогичным заявлением 31 июля выступил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. В Twitter он написал, что Евросоюз должен признать Россию террористическим государством и прекратить выдачу туристических виз россиянам. Визовые ограничения уже сейчас ввели власти Чехии, Эстонии, Литвы, Румынии и Польши. Вопрос о приостановке выдачи виз прорабатывается также и в Финляндии, где хотят ограничить возможности «транзитного» туризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных