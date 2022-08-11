Суд оштрафовал вокалиста группы «Курара» по делу о дискредитации военных

В суде адвокат музыканта Георгий Краснов уточнил, что полиция составила протокол из-за слов Ягодина о президенте России Владимире Путине. По словам адвоката, реальная фраза звучала иначе, певец выражался «абстрактно». Лидер «Курары» также подтвердил, что не произносил имя российского лидера, и добавил, что с протоколом не согласен.