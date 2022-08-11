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Суд оштрафовал вокалиста группы «Курара» по делу о дискредитации военных

Ведомости

Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновным вокалиста группы «Курара» Олега Ягодина по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Музыканту назначили штраф в размере 40 000 руб., сообщает агентство «РИА Новости».

«Суд постановил признать Ягодина виновным <…> и назначить ему административное наказание в виде штрафа в 40 000 рублей», — сказала судья.

Протокол в отношении Ягодина был составлен 30 июня. Причиной для дела стали публичные высказывания участника группы на музыкальном фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге, который прошел 25 июня.

В суде адвокат музыканта Георгий Краснов уточнил, что полиция составила протокол из-за слов Ягодина о президенте России Владимире Путине. По словам адвоката, реальная фраза звучала иначе, певец выражался «абстрактно». Лидер «Курары» также подтвердил, что не произносил имя российского лидера, и добавил, что с протоколом не согласен.

После решения суда Краснов сообщил журналистам, что штраф будет обжалован в Свердловском областном суде.

В качестве свидетеля в заседании суда также принял участие директор и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда. С 2004 г. Ягодин является актером театра. В 2006 г. он получил звание «Заслуженного артиста Российской Федерации».

Ягодин также является одним из основателей группы «Курара». С 2003 г. коллектив записал 9 студийных альбомов, предыдущий — «Брут» — вышел в 2021 г. Среди самых популярных песен группы — «Курара Чибана», «Надо больше хорошего» и «Капитаны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных