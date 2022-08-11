Два частных вертолета Robinson пропали с радаров в Красноярском крае
Два частных вертолета Robinson R44 перестали выходить на связь в Красноярском крае, сообщают агентства «РИА Новости», ТАСС и телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источники в экстренных службах. Уточняется, что первый пропавший вертолет вылетел из Норильска на плато Путорана, он перестал выходить на связь в Таймырском районе, маршрут второго вертолета пока неизвестен.
«На борту вертолетов находились туристы. Начат поиск. Сигнал аварийных маяков не поступал», — сообщил собеседник ТАСС. На поиски обоих воздушных судов уже вылетел Ми-8. По предварительной информации «РИА Новости», на борту двух судов находились шесть человек — четыре рыбака и два пилота. Принадлежность вертолетов уточняется. По данным «Рен ТВ», они принадлежат ИП «Тимофеев».
Плато Путорана является труднодоступным горным массивом на севере Красноярского края. На территории заповедника находится самый высокий водопад в России — водопад Тальниковой, его высота составляет 482 м.
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