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Два частных вертолета Robinson пропали с радаров в Красноярском крае

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Два частных вертолета Robinson R44 перестали выходить на связь в Красноярском крае, сообщают агентства «РИА Новости», ТАСС и телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источники в экстренных службах. Уточняется, что первый пропавший вертолет вылетел из Норильска на плато Путорана, он перестал выходить на связь в Таймырском районе, маршрут второго вертолета пока неизвестен. 

«На борту вертолетов находились туристы. Начат поиск. Сигнал аварийных маяков не поступал», — сообщил собеседник ТАСС. На поиски обоих воздушных судов уже вылетел Ми-8. По предварительной информации «РИА Новости», на борту двух судов находились шесть человек — четыре рыбака и два пилота. Принадлежность вертолетов уточняется. По данным «Рен ТВ», они принадлежат ИП «Тимофеев».

Плато Путорана является труднодоступным горным массивом на севере Красноярского края. На территории заповедника находится самый высокий водопад в России — водопад Тальниковой, его высота составляет 482 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных