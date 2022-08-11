Два частных вертолета Robinson пропали с радаров в Красноярском крае

Два частных вертолета Robinson R44 перестали выходить на связь в Красноярском крае, сообщают агентства «РИА Новости», ТАСС и телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источники в экстренных службах. Уточняется, что первый пропавший вертолет вылетел из Норильска на плато Путорана, он перестал выходить на связь в Таймырском районе, маршрут второго вертолета пока неизвестен.