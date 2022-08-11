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Общество

МОТ: за время пандемии число рабочих мест для молодежи сократилось на 34 млн

Ведомости

В 2019-2020 гг. глобальная занятость молодежи сократилась на 34 млн рабочих мест, следует из отчета Международной организации труда (МОТ) ООН. 

«Многие из лиц в возрасте от 15-24 лет ушли с рынка труда или просто не попали на него из-за огромных трудностей с поиском и сохранением работы, в то время как многие правительства вводили ограничительные меры, а работодатели несли убытки и теряли доходы из-за закрытия предприятий», — отмечено в отчете.

Специалисты отмечают, что вероятность трудоустройства молодых мужчин почти в 1,5 раза выше, чем у молодых женщин. Гендерное неравенство в основном регистрируется в странах, где уровень дохода ниже среднего.

Восстановление уровня безработицы к допендемийному показателю организация прогнозирует к концу 2022 г. в странах Европы и Центральной Азии — странах с высоким уровнем дохода.

В январе президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции поручил правительству в ближайшее время снизить уровень безработицы в России до показателя до пандемии — не более 4,7%, согласно статистике 2019 г. В тот же месяц, согласно информации Росстата, 4,3 млн человек были официально зарегистрированы как безработные.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что уровень безработицы в России снизился до 5,4%, или 4,2 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных