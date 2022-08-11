МОТ: за время пандемии число рабочих мест для молодежи сократилось на 34 млн

«Многие из лиц в возрасте от 15-24 лет ушли с рынка труда или просто не попали на него из-за огромных трудностей с поиском и сохранением работы, в то время как многие правительства вводили ограничительные меры, а работодатели несли убытки и теряли доходы из-за закрытия предприятий», — отмечено в отчете.