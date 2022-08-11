МОТ: за время пандемии число рабочих мест для молодежи сократилось на 34 млн
В 2019-2020 гг. глобальная занятость молодежи сократилась на 34 млн рабочих мест, следует из отчета Международной организации труда (МОТ) ООН.
«Многие из лиц в возрасте от 15-24 лет ушли с рынка труда или просто не попали на него из-за огромных трудностей с поиском и сохранением работы, в то время как многие правительства вводили ограничительные меры, а работодатели несли убытки и теряли доходы из-за закрытия предприятий», — отмечено в отчете.
Специалисты отмечают, что вероятность трудоустройства молодых мужчин почти в 1,5 раза выше, чем у молодых женщин. Гендерное неравенство в основном регистрируется в странах, где уровень дохода ниже среднего.
Восстановление уровня безработицы к допендемийному показателю организация прогнозирует к концу 2022 г. в странах Европы и Центральной Азии — странах с высоким уровнем дохода.
В январе президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции поручил правительству в ближайшее время снизить уровень безработицы в России до показателя до пандемии — не более 4,7%, согласно статистике 2019 г. В тот же месяц, согласно информации Росстата, 4,3 млн человек были официально зарегистрированы как безработные.
В мае премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что уровень безработицы в России снизился до 5,4%, или 4,2 млн человек.
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