Еврокомиссия предложила решить проблему засухи в ЕС очисткой сточных вод
Решить проблему засухи в ЕС можно с помощью повторного использования воды из городских очистных сооружений, следует из сообщения Еврокомиссии в Twitter.
«Новая волна жары идет по Центральной и Западной Европе. И почти в половине ЕС - опасные уровни засухи. Повторное использование воды из городских очистных сооружений может стать ключевым решением в борьбе с ее нехваткой», — говорится в сообщении.
9 августа метеобюро Великобритании объявило оранжевый уровень опасности из-за новой волны жары, которая накроет некоторые части Англии и Уэльса с четверга по воскресенье. Из-за аномальной жары этим летом в стране впервые пересохли истоки Темзы.
Жара сохраняется и в Европе, где многие реки и водохранилища пересыхают, в результате чего власти вынуждены ограничивать население в потреблении воды с целью ее экономии. В частности, Франция сейчас переживает третью волну жары, какой не было с 1959 г. Из-за этого в начале августа особый режим использования воды распространили на территорию всей страны.
В Испании запас воды в водохранилищах составляет лишь 40,42% и еженедельно уменьшается на 1,5%. Также уровень воды упал в Рейне, Дунае и других реках Европы, поставив под угрозу возможность прохождения грузовых судов.
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