Еврокомиссия предложила решить проблему засухи в ЕС очисткой сточных вод

Жара сохраняется и в Европе, где многие реки и водохранилища пересыхают, в результате чего власти вынуждены ограничивать население в потреблении воды с целью ее экономии. В частности, Франция сейчас переживает третью волну жары, какой не было с 1959 г. Из-за этого в начале августа особый режим использования воды распространили на территорию всей страны.