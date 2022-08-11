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Общество

Еврокомиссия предложила решить проблему засухи в ЕС очисткой сточных вод

Ведомости

Решить проблему засухи в ЕС можно с помощью повторного использования воды из городских очистных сооружений, следует из сообщения Еврокомиссии в Twitter.

«Новая волна жары идет по Центральной и Западной Европе. И почти в половине ЕС - опасные уровни засухи. Повторное использование воды из городских очистных сооружений может стать ключевым решением в борьбе с ее нехваткой», — говорится в сообщении.

9 августа метеобюро Великобритании объявило оранжевый уровень опасности из-за новой волны жары, которая накроет некоторые части Англии и Уэльса с четверга по воскресенье. Из-за аномальной жары этим летом в стране впервые пересохли истоки Темзы.

Жара сохраняется и в Европе, где многие реки и водохранилища пересыхают, в результате чего власти вынуждены ограничивать население в потреблении воды с целью ее экономии. В частности, Франция сейчас переживает третью волну жары, какой не было с 1959 г. Из-за этого в начале августа особый режим использования воды распространили на территорию всей страны.

В Испании запас воды в водохранилищах составляет лишь 40,42% и еженедельно уменьшается на 1,5%. Также уровень воды упал в Рейне, Дунае и других реках Европы, поставив под угрозу возможность прохождения грузовых судов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных