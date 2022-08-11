Суд обязал «Тинькофф» вернуть клиенту 1,3 млн рублей прибыли на операциях с валютой
Дзержинский суд Перми обязал банк «Тинькофф» вернуть клиенту прибыль в размере 1,28 млн руб., списанную после «ошибочных» операций по обмену валют по выгодному курсу, передает агентство «РИА Новости». В суде также уточнили, что банк должен будет возместить компенсацию за моральный ущерб в размере 5000 руб. и оплатить штраф в 323 000 руб.
В ходе судебных разбирательств защита банка настаивала на том, что сотрудник банка установил ошибочный курс обмена валюты, в результате чего на сайте произошел сбой. Этим и воспользовался клиент банка — он 48 раз конвертировал доллары в евро, далее — в фунты стерлингов и обратно. Позже представители «Тинькофф» решили, что эти деньги не могут считаться прибылью, и списали со счета клиента 1 289 994 руб. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца.
В конце февраля - начале марта некоторые клиенты банка «Тинькофф» смогли через банковское приложение конвертировать рубли в фунты, затем — в доллары, чтобы приобрести их примерно по 88 руб., хотя при прямой конвертации $1 стоил около 150 руб.
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