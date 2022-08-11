Суд обязал «Тинькофф» вернуть клиенту 1,3 млн рублей прибыли на операциях с валютой

В ходе судебных разбирательств защита банка настаивала на том, что сотрудник банка установил ошибочный курс обмена валюты, в результате чего на сайте произошел сбой. Этим и воспользовался клиент банка — он 48 раз конвертировал доллары в евро, далее — в фунты стерлингов и обратно. Позже представители «Тинькофф» решили, что эти деньги не могут считаться прибылью, и списали со счета клиента 1 289 994 руб. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца.