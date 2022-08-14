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Общество

Десятки человек погибли в результате пожара в коптской церкви в Египте

Ведомости

Минимум 41 человек погиб и еще 14 получили ранения в результате пожара в коптской церкви Абу-Сифин в городе Эль-Гиза недалеко от Каира, сообщает телеканал Al Jazeera.

Источники агентства Reuters утверждают, что на мессе в церкви собрались около 5000 прихожан. Из-за пожара был заблокировал вход, произошла давка. Большая часть погибших – дети, отмечает агентство. Источники агентства также сообщают, что причиной пожара могли стать неполадки с электричеством.

Минздрав страны направил на место происшествия более 30 машин скорой помощи для эвакуации пострадавших. На данный момент пожар потушен, сообщает ТАСС. Министерство здравоохранения Египта пока подтвердило смерть одного человека и сообщило о 55 раненых.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования главе коптской православной церкви Тавадросу II в связи с жертвами при пожаре в Имбабе.

«Я мобилизовал все государственные службы для обеспечения принятия всех мер», — написал он на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Издание Egypt Today уточняет, что у стен церкви была деревянная отделка, что стало причиной быстрого распространения огня на большой площади.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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