Десятки человек погибли в результате пожара в коптской церкви в Египте
Минимум 41 человек погиб и еще 14 получили ранения в результате пожара в коптской церкви Абу-Сифин в городе Эль-Гиза недалеко от Каира, сообщает телеканал Al Jazeera.
Источники агентства Reuters утверждают, что на мессе в церкви собрались около 5000 прихожан. Из-за пожара был заблокировал вход, произошла давка. Большая часть погибших – дети, отмечает агентство. Источники агентства также сообщают, что причиной пожара могли стать неполадки с электричеством.
Минздрав страны направил на место происшествия более 30 машин скорой помощи для эвакуации пострадавших. На данный момент пожар потушен, сообщает ТАСС. Министерство здравоохранения Египта пока подтвердило смерть одного человека и сообщило о 55 раненых.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования главе коптской православной церкви Тавадросу II в связи с жертвами при пожаре в Имбабе.
«Я мобилизовал все государственные службы для обеспечения принятия всех мер», — написал он на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
Издание Egypt Today уточняет, что у стен церкви была деревянная отделка, что стало причиной быстрого распространения огня на большой площади.