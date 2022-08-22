Власти Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности
Власти Брянской области, граничащей с Украиной, приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 6 сентября, сообщила пресс-служба областного правительства.
«Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории области с 14.00 часов 22 августа 2022 г. установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение принято из-за поступившей от правоохранительных органов информации о сохраняющейся угрозе совершения терактов на территории региона.
При «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, устанавливать связь с правоохранительными органами при появлении подозрительных людей, автотранспорта и обнаружении бесхозных предметов, а также сообщать о готовящемся или совершенном преступлении.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.
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