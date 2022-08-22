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Общество

В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха

Ведомости

В Киеве заявили об ухудшении качества воздуха, специалистами зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации (ПДК) пыли. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Киевской городской администрации. При этом концентрация оксида и диоксида азота, оксида серы, озона и других загрязняющих веществ находится в пределах нормы.

«Источник образования пыли находится за территориальными границами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления», — сказано в сообщении. Уточняется, что на левом берегу украинской столицы содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/м3, а на правом – 339 мкг/м3 при ПДК 500 мкг/м3. Источник загрязнения не называется.

В ведомстве добавили, что пока ситуация с состоянием воздуха не улучшится, гражданам рекомендовано закрыть окна, не выходить лишний раз на улицу, пить много воды.

Ранее местные СМИ также сообщили о том, что администрация Киева запретила проведение массовых мероприятий с 22 по 25 августа по случаю Дня независимости, который Украина празднует 24 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных