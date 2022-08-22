В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха
В Киеве заявили об ухудшении качества воздуха, специалистами зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации (ПДК) пыли. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Киевской городской администрации. При этом концентрация оксида и диоксида азота, оксида серы, озона и других загрязняющих веществ находится в пределах нормы.
«Источник образования пыли находится за территориальными границами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления», — сказано в сообщении. Уточняется, что на левом берегу украинской столицы содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/м3, а на правом – 339 мкг/м3 при ПДК 500 мкг/м3. Источник загрязнения не называется.
В ведомстве добавили, что пока ситуация с состоянием воздуха не улучшится, гражданам рекомендовано закрыть окна, не выходить лишний раз на улицу, пить много воды.
Ранее местные СМИ также сообщили о том, что администрация Киева запретила проведение массовых мероприятий с 22 по 25 августа по случаю Дня независимости, который Украина празднует 24 августа.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.