В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха

В Киеве заявили об ухудшении качества воздуха, специалистами зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации (ПДК) пыли. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Киевской городской администрации. При этом концентрация оксида и диоксида азота, оксида серы, озона и других загрязняющих веществ находится в пределах нормы.