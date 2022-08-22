Московский суд оправдал обвиняемых в хищении 1 млрд рублей у Росавиации

Первые обыски в юридической фирме прошли еще в 2017 г. В 2019 г. замглавы «Межрегиона» адвокат Юрий Гервис рассказал «Коммерсанту», что за два с половиной года следствия условия контракта, а также сама компания проверялись десятки раз при участии столичной прокуратуры, Счетной палаты и УФСБ. Кроме того, Гервис отмечал, что изначально стоимость контракта вовсе не обсуждалась, она была назначена Росавиацией при вынесении условий на торги, где победил «Межрегион». Несмотря на это, поводом, как считал Гервис, для начала активизации следственных мероприятий стала экспертиза, которая сочла расценки за услуги адвокатов чрезмерно завышенными.