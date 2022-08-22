Московский суд оправдал обвиняемых в хищении 1 млрд рублей у Росавиации
Мещанский суд Москвы вынес оправдательный приговор в отношении Сергея Юрьева, Владимира Мнишко и Вадима Евкина, которые оказывали Росавиации юридические услуги и были обвинены в хищении более 1 млрд руб., сообщает «Интерфакс».
Фигуранты дела проходили в зависимости от их роли по обвинению в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также по пособничеству в мошенничестве по ч. 5 ст. 33 — ч. 4 ст. 159 УК РФ. Юрьев занимает пост главы столичной коллегии адвокатов «Межрегион», Мнишко — руководитель управления и правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации, Евкин — бывший адвокат. Само задержание и арест обвиняемых произошли в 2019 г.
По данным следствия, в 2008 г. компания «Межрегион» начала сотрудничество с Росавиацией по оказанию юридических услуг. Впоследствии контракт между компанией и госкорпорацией продлевался в нарушение установленных процедур. В итоге за 10 лет работы «Межрегиона» с Росавиацией юридическая компания получила более 1 млрд руб.
Первые обыски в юридической фирме прошли еще в 2017 г. В 2019 г. замглавы «Межрегиона» адвокат Юрий Гервис рассказал «Коммерсанту», что за два с половиной года следствия условия контракта, а также сама компания проверялись десятки раз при участии столичной прокуратуры, Счетной палаты и УФСБ. Кроме того, Гервис отмечал, что изначально стоимость контракта вовсе не обсуждалась, она была назначена Росавиацией при вынесении условий на торги, где победил «Межрегион». Несмотря на это, поводом, как считал Гервис, для начала активизации следственных мероприятий стала экспертиза, которая сочла расценки за услуги адвокатов чрезмерно завышенными.
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