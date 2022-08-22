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Московский суд оправдал обвиняемых в хищении 1 млрд рублей у Росавиации

Ведомости

Мещанский суд Москвы вынес оправдательный приговор в отношении Сергея Юрьева, Владимира Мнишко и Вадима Евкина, которые оказывали Росавиации юридические услуги и были обвинены в хищении более 1 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

Фигуранты дела проходили в зависимости от их роли по обвинению в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также по пособничеству в мошенничестве по ч. 5 ст. 33 — ч. 4 ст. 159 УК РФ. Юрьев занимает пост главы столичной коллегии адвокатов «Межрегион», Мнишко — руководитель управления и правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации, Евкин — бывший адвокат. Само задержание и арест обвиняемых произошли в 2019 г.

По данным следствия, в 2008 г. компания «Межрегион» начала сотрудничество с Росавиацией по оказанию юридических услуг. Впоследствии контракт между компанией и госкорпорацией продлевался в нарушение установленных процедур. В итоге за 10 лет работы «Межрегиона» с Росавиацией юридическая компания получила более 1 млрд руб.

Первые обыски в юридической фирме прошли еще в 2017 г. В 2019 г. замглавы «Межрегиона» адвокат Юрий Гервис рассказал «Коммерсанту», что за два с половиной года следствия условия контракта, а также сама компания проверялись десятки раз при участии столичной прокуратуры, Счетной палаты и УФСБ. Кроме того, Гервис отмечал, что изначально стоимость контракта вовсе не обсуждалась, она была назначена Росавиацией при вынесении условий на торги, где победил «Межрегион». Несмотря на это, поводом, как считал Гервис, для начала активизации следственных мероприятий стала экспертиза, которая сочла расценки за услуги адвокатов чрезмерно завышенными.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных