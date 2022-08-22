В НАО ввели режим ЧС из-за обмеления Печоры и остановки паромного сообщения с Коми

18 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Ненецкого АО сообщил, что из-за обмеления Печоры движение паромов по реке было затруднено. «Из-за низкого уровня воды на Печоре затруднено движение парома на переправе в районе Кабеля на территории Республики Коми. Он ходит с перебоями, поэтому большинство судов (барж) приостановили свои перевозки по маршруту Щельяюр — Нарьян-Мар. В результате жители НАО, возвращающиеся из отпусков на автомобилях, рискуют не попасть домой в срок», – сообщили там. В пресс-службе также подчеркивали, что вывезти людей по строящейся дороге Нарьян-Мар – Усинск невозможно, поскольку она еще не сдана в эксплуатацию и такая перевозка была бы небезопасна.