В НАО ввели режим ЧС из-за обмеления Печоры и остановки паромного сообщения с Коми
Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный решил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обмеления реки Печоры, по которой осуществляется паромное сообщение между НАО и Коми. Об этом глава НАО сообщил в своем Telegram-канале.
Такое решение было принято по итогам оперативного совещания, на котором обсуждалась приостановка транспортного сообщения между субъектами.
«Печора на некоторых участках в Республике Коми обмелела. Прогноз пока неблагоприятный. Люди возвращаются из отпусков и не могут добраться до Нарьян-Мара. В связи с этим принял решение ввести режим ЧС», – написал Бездудный.
Он пообещал, что для жителей округа, которые не могут вернуться домой из Коми, будет организован проезд по строящейся дороге Нарьян-Мар – Усинск с сопровождением ГИБДД и спасателей, из Сыктывкара будут запущены вывозные чартеры и появится один дополнительный рейс из Москвы.
18 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Ненецкого АО сообщил, что из-за обмеления Печоры движение паромов по реке было затруднено. «Из-за низкого уровня воды на Печоре затруднено движение парома на переправе в районе Кабеля на территории Республики Коми. Он ходит с перебоями, поэтому большинство судов (барж) приостановили свои перевозки по маршруту Щельяюр — Нарьян-Мар. В результате жители НАО, возвращающиеся из отпусков на автомобилях, рискуют не попасть домой в срок», – сообщили там. В пресс-службе также подчеркивали, что вывезти людей по строящейся дороге Нарьян-Мар – Усинск невозможно, поскольку она еще не сдана в эксплуатацию и такая перевозка была бы небезопасна.
19 августа Бездудный сообщил, что «Печора обмелела настолько, что баржи не могут дойти до мест в Коми, где обычно осуществляется погрузка и выгрузка автотранспорта». Он отмечал, что рейсы будут выполняться по возможности, а все граждане, которые готовы оставить автомобили в Коми, будут вывезены авиатранспортом.