Умер глава Чебоксар Олег Кортунов
Глава Чебоксар Олег Кортунов скончался 22 августа в возрасте 38 лет. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации главы Чувашской республики.
«Скончался в понедельник вечером», — рассказал собеседник агентства. Причина смерти Кортунова не уточняется.
Олег Кортунов родился в 1984 г. в Чебоксарах. Он окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета, а в 2022-м окончил магистратуру в РАНХиГСе по программе «Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества».
В 2015 г. Кортунов был избран депутатом Чебоксарского городского Собрания депутатов VI созыва. В октябре 2020-го занял должность главы города Чебоксары, сменив на посту Евгения Кадышева.
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