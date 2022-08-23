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Умер глава Чебоксар Олег Кортунов

Ведомости

Глава Чебоксар Олег Кортунов скончался 22 августа в возрасте 38 лет. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации главы Чувашской республики. 

«Скончался в понедельник вечером», — рассказал собеседник агентства. Причина смерти Кортунова не уточняется. 

По данным местного издания «ProГород», глава города страдал от проблем с сердцем. Портал «Мой город Онлайн» также пишет, что, по предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Олег Кортунов родился в 1984 г. в Чебоксарах. Он окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета, а в 2022-м окончил магистратуру в РАНХиГСе по программе «Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества». 

В 2015 г. Кортунов был избран депутатом Чебоксарского городского Собрания депутатов VI созыва. В октябре 2020-го занял должность главы города Чебоксары, сменив на посту Евгения Кадышева. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных