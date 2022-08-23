Умер глава Чебоксар Олег Кортунов

Олег Кортунов родился в 1984 г. в Чебоксарах. Он окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета, а в 2022-м окончил магистратуру в РАНХиГСе по программе «Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества».