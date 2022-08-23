Российские компании смогут получить субсидии за трудоустройство молодых граждан

Изначально госпрограмма действовала лишь для выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего или высшего образования, инвалидов, сирот, а также родителей несовершеннолетних детей. Кроме того, те граждане, что в 2022 г. оказались под риском увольнения, были переведены на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, больше не обязаны регистрироваться в качестве безработных.