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Общество

Российские компании смогут получить субсидии за трудоустройство молодых граждан

Ведомости

Правительство расширило программу субсидирования найма, в результате чего программа по трудоустройству молодежи теперь распространяется на всех молодых россиян до 30 лет, а не только на отдельные категории граждан, сообщает пресс-служба правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает работу по поддержке рынка труда. Принято решение расширить программу субсидирования найма, распространив её на всех безработных граждан до 30 лет», — говорится в сообщении.

Изначально госпрограмма действовала лишь для выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего или высшего образования, инвалидов, сирот, а также родителей несовершеннолетних детей. Кроме того, те граждане, что в 2022 г. оказались под риском увольнения, были переведены на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, больше не обязаны регистрироваться в качестве безработных.

Работодатели, в свою очередь, получат субсидию, которая равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. С 1 июня 2022 г. МРОТ составляет 15 279 руб. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев, уточняется в сообщении.

Для получения государственной поддержки работодатель обязан обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сейчас это можно сделать также через портал «Работа в России». После чего необходимо направить заявление в Фонд соцстрахования, что также можно сделать дистанционно через систему «Соцстрах».

19 августа Минтруд РФ прогнозировал, что к осени этого года уровень безработицы в стране значительно вырастет из-за сезонных и поведенческих факторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных