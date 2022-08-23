Российские компании смогут получить субсидии за трудоустройство молодых граждан
Правительство расширило программу субсидирования найма, в результате чего программа по трудоустройству молодежи теперь распространяется на всех молодых россиян до 30 лет, а не только на отдельные категории граждан, сообщает пресс-служба правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Правительство продолжает работу по поддержке рынка труда. Принято решение расширить программу субсидирования найма, распространив её на всех безработных граждан до 30 лет», — говорится в сообщении.
Изначально госпрограмма действовала лишь для выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего или высшего образования, инвалидов, сирот, а также родителей несовершеннолетних детей. Кроме того, те граждане, что в 2022 г. оказались под риском увольнения, были переведены на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, больше не обязаны регистрироваться в качестве безработных.
Работодатели, в свою очередь, получат субсидию, которая равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. С 1 июня 2022 г. МРОТ составляет 15 279 руб. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев, уточняется в сообщении.
Для получения государственной поддержки работодатель обязан обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сейчас это можно сделать также через портал «Работа в России». После чего необходимо направить заявление в Фонд соцстрахования, что также можно сделать дистанционно через систему «Соцстрах».
19 августа Минтруд РФ прогнозировал, что к осени этого года уровень безработицы в стране значительно вырастет из-за сезонных и поведенческих факторов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.