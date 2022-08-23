Запах гари в Москве и Подмосковье сохранится как минимум до 25 августа

17 августа в некоторых районах Москвы появился смог и запах гари. 18 августа они наблюдались не только на юге, юго-западе и юго-востоке города, но и в центре. Также жалобы поступали и от жителей некоторых северных районов. На фоне этого Роспотребнадзор рекомендовал москвичам воздержаться от прогулок, вместо открытых окон пользоваться кондиционерами и обильно пить воду. Как стало известно позднее, причиной тому послужили лесные пожары в Рязанской области, из-за которых в регионе 22 августа был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Также направление ветра в настоящее время приносит в Москву запах гари с пожаров во Владимирской области.