Запах гари в Москве и Подмосковье сохранится как минимум до 25 августа
Запах гари в воздухе Москвы и Подмосковья пойдут на спад не раньше 25 августа, до тех пор он будет усиливаться утром, вечером и ночью, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
«Погода нисколько не меняется, на какие-то изменения в направлении ветра жителям столичного региона стоит надеяться лишь в четверг, а до этого в ночные, вечерние и утренние часы концентрация продуктов горения, дыма из районов пожаров будет увеличиваться, днем она будет уменьшаться – так было сегодня, так будет и завтра», – сказал он.
Ранее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что из-за атмосферных явлений в Москве ощущался более сильный запах гари от пожаров в соседних областях, однако ситуация уже начала улучшаться. Дымка и запах гари в городе не представляют опасности для здоровья, заявили в управлении Роспотребнадзора города.
17 августа в некоторых районах Москвы появился смог и запах гари. 18 августа они наблюдались не только на юге, юго-западе и юго-востоке города, но и в центре. Также жалобы поступали и от жителей некоторых северных районов. На фоне этого Роспотребнадзор рекомендовал москвичам воздержаться от прогулок, вместо открытых окон пользоваться кондиционерами и обильно пить воду. Как стало известно позднее, причиной тому послужили лесные пожары в Рязанской области, из-за которых в регионе 22 августа был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Также направление ветра в настоящее время приносит в Москву запах гари с пожаров во Владимирской области.