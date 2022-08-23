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Запах гари в Москве и Подмосковье сохранится как минимум до 25 августа

Ведомости

Запах гари в воздухе Москвы и Подмосковья пойдут на спад не раньше 25 августа, до тех пор он будет усиливаться утром, вечером и ночью, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Погода нисколько не меняется, на какие-то изменения в направлении ветра жителям столичного региона стоит надеяться лишь в четверг, а до этого в ночные, вечерние и утренние часы концентрация продуктов горения, дыма из районов пожаров будет увеличиваться, днем она будет уменьшаться – так было сегодня, так будет и завтра», – сказал он.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что из-за атмосферных явлений в Москве ощущался более сильный запах гари от пожаров в соседних областях, однако ситуация уже начала улучшаться. Дымка и запах гари в городе не представляют опасности для здоровья, заявили в управлении Роспотребнадзора города.

17 августа в некоторых районах Москвы появился смог и запах гари. 18 августа они наблюдались не только на юге, юго-западе и юго-востоке города, но и в центре. Также жалобы поступали и от жителей некоторых северных районов. На фоне этого Роспотребнадзор рекомендовал москвичам воздержаться от прогулок, вместо открытых окон пользоваться кондиционерами и обильно пить воду. Как стало известно позднее, причиной тому послужили лесные пожары в Рязанской области, из-за которых в регионе 22 августа был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Также направление ветра в настоящее время приносит в Москву запах гари с пожаров во Владимирской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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