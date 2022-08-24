Глава Минприроды назвал поджоги одной из причин пожаров в ЦФО

Козлов отметил, что для решения проблемы необходимо закупить новую лесопожарную технику для особо охраняемых природных территорий и усилить авиамониторинг в России в ближайшее время. Также, по его словам, к 1 декабря для каждого национального парка и заповедника планируется утвердить нормативы обеспеченности силами и средствами предупреждения и тушения пожаров.