Глава Минприроды назвал поджоги одной из причин пожаров в ЦФО
Причиной лесных пожаров в Центральном федеральном округе стали не только погодные условия, но и поджоги. Об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
«То, что происходит в Центральном федеральном округе, вызвано не только сухими грозами, жаркой погодой и отсутствием осадков, есть факты поджогов», — подчеркнул Козлов (цитата по ТАСС).
Министр уточнил, что факты поджогов были зафиксированы в Рязанской области. По данным Рослесхоза, в настоящее время продолжают действовать 104 лесных пожара в 18 регионах России.
Козлов отметил, что для решения проблемы необходимо закупить новую лесопожарную технику для особо охраняемых природных территорий и усилить авиамониторинг в России в ближайшее время. Также, по его словам, к 1 декабря для каждого национального парка и заповедника планируется утвердить нормативы обеспеченности силами и средствами предупреждения и тушения пожаров.
В ходе совещания Путин заявил, что ситуация с лесными пожарами в России вызывает беспокойство. Он обратил внимание на Рязанскую область, где огонь продолжает распространяться и в нескольких районах уже находится в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.
17 августа в некоторых районах Москвы появились смог и запах гари. 18 августа они наблюдались не только на юге, юго-западе и юго-востоке города, но и в центре. Как стало известно позднее, причиной тому послужили лесные пожары в Рязанской области.
В Рослесхозе заявили, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные масштабы лесных пожаров. Из-за этого не удалось вовремя привлечь дополнительные силы и средства для тушения огня. МЧС России направило в область дополнительную технику для ликвидации пожара. Также на прошлой неделе в регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков для координации работ по тушению огня.
Из-за пожаров были эвакуированы жители поселка Деулино и деревни Ольгино. Предварительно сообщалось, что причиной возгорания стали сухие грозы. 22 августа в регионе ввели режим ЧС.
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