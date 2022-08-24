В Росгвардии напомнили о вступающих в силу поправках в закон «Об оружии»

Кроме того, вводится так называемое прерывание стажа владения охотничьим гладкоствольным оружием для приобретения охотничьего нарезного оружия: теперь такое оружие можно купить в течение одного года после истечения срока действия разрешения на владение огнестрельным охотничьим нарезным или гладкоствольным оружием. Также россияне смогут синхронизировать сроки действия разрешений на все имеющееся у них оружие.