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В Росгвардии напомнили о вступающих в силу поправках в закон «Об оружии»

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Поправки в закон «Об оружии» вступают в силу 25 августа, одной из главных новаций является необходимость проведения техобслуживания оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Федеральным законом вводится в оборот новая процедура — техническое обслуживание оружия, под которой понимается чистка, смазка оружия, регулировка прицельных приспособлений, ударного и спускового механизмов», – рассказали в ведомстве.

Законом также закрепляется понятие ремонта гражданского и служебного оружия, проводить который (как и техобслуживание) смогут юридические лица с соответствующей лицензией. 

Кроме того, вводится так называемое прерывание стажа владения охотничьим гладкоствольным оружием для приобретения охотничьего нарезного оружия: теперь такое оружие можно купить в течение одного года после истечения срока действия разрешения на владение огнестрельным охотничьим нарезным или гладкоствольным оружием. Также россияне смогут синхронизировать сроки действия разрешений на все имеющееся у них оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных