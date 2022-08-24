В Росгвардии напомнили о вступающих в силу поправках в закон «Об оружии»
Поправки в закон «Об оружии» вступают в силу 25 августа, одной из главных новаций является необходимость проведения техобслуживания оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
«Федеральным законом вводится в оборот новая процедура — техническое обслуживание оружия, под которой понимается чистка, смазка оружия, регулировка прицельных приспособлений, ударного и спускового механизмов», – рассказали в ведомстве.
Законом также закрепляется понятие ремонта гражданского и служебного оружия, проводить который (как и техобслуживание) смогут юридические лица с соответствующей лицензией.
Кроме того, вводится так называемое прерывание стажа владения охотничьим гладкоствольным оружием для приобретения охотничьего нарезного оружия: теперь такое оружие можно купить в течение одного года после истечения срока действия разрешения на владение огнестрельным охотничьим нарезным или гладкоствольным оружием. Также россияне смогут синхронизировать сроки действия разрешений на все имеющееся у них оружие.
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