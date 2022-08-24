В результате пожара на складе на севере Москвы погиб один человек
Один человек погиб в результате пожара в складском помещении на северо-востоке Москвы, об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.
«Днем 24 августа 2022 г. в торгово-складском комплексе, расположенном по Сигнальному проезду в городе Москве, произошло возгорание, в результате которого, по предварительной информации, один человек погиб, двое госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», — сказано в сообщении. Организована доследственная проверка произошедшего.
Изначально площадь возгорания составляла 150 кв. м, сейчас она увеличилась до 1500 кв. м. Его удалось локализовать. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Огонь тушат более 150 человек и 42 единицы техники, сообщили в МЧС России.
3 августа крупный пожар охватил склад компании Ozon, тогда огонь распространился на 55 000 кв. м. На его ликвидацию ушло 17 часов, о полном устранении пожара сообщили 8 августа. В тушении участвовали 133 пожарных и 45 единиц техники. По данным МЧС, 11 человек пострадали, информации о погибших не было. По версии СК, причиной возгорания могло стать короткое замыкание, несоблюдение техники безопасности при производстве сварочных работ и неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников.
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