В результате пожара на складе на севере Москвы погиб один человек

3 августа крупный пожар охватил склад компании Ozon, тогда огонь распространился на 55 000 кв. м. На его ликвидацию ушло 17 часов, о полном устранении пожара сообщили 8 августа. В тушении участвовали 133 пожарных и 45 единиц техники. По данным МЧС, 11 человек пострадали, информации о погибших не было. По версии СК, причиной возгорания могло стать короткое замыкание, несоблюдение техники безопасности при производстве сварочных работ и неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников.