Газета
Общество

В результате пожара на складе на севере Москвы погиб один человек

Ведомости

Один человек погиб в результате пожара в складском помещении на северо-востоке Москвы, об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

«Днем 24 августа 2022 г. в торгово-складском комплексе, расположенном по Сигнальному проезду в городе Москве, произошло возгорание, в результате которого, по предварительной информации, один человек погиб, двое госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», — сказано в сообщении. Организована доследственная проверка произошедшего.

Изначально площадь возгорания составляла 150 кв. м, сейчас она увеличилась до 1500 кв. м. Его удалось локализовать. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Огонь тушат более 150 человек и 42 единицы техники, сообщили в МЧС России.

3 августа крупный пожар охватил склад компании Ozon, тогда огонь распространился на 55 000 кв. м. На его ликвидацию ушло 17 часов, о полном устранении пожара сообщили 8 августа. В тушении участвовали 133 пожарных и 45 единиц техники. По данным МЧС, 11 человек пострадали, информации о погибших не было. По версии СК, причиной возгорания могло стать короткое замыкание, несоблюдение техники безопасности при производстве сварочных работ и неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных