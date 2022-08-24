Умер актер из «Интернов» и голос радио «Звезда» Максим Пинскер

Пинскер родился 5 февраля 1964 г. в Москве. В 1992 г. он окончил Школу-студию МХАТ (курс И. М. Тарханова), затем играл в Театре Маяковского. Наиболее известен по участию в сериалах «Час Волкова», «Интерны», «Колл-центр», а также в фильмах «Дурак», «Тяжеловес» и др. Помимо этого он занимался озвучиванием аудиокниг, телерекламы, был официальным голосом радио «Звезда».