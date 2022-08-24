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Умер актер из «Интернов» и голос радио «Звезда» Максим Пинскер

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Актер Максим Пинскер умер в Москве в возрасте 58 лет, сообщила его жена Ирина Пинскер, передает ТАСС. Точная причина смерти неизвестна.

«[Максима не стало] сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер, в Москве», — сказала она.

Пинскер родился 5 февраля 1964 г. в Москве. В 1992 г. он окончил Школу-студию МХАТ (курс И. М. Тарханова), затем играл в Театре Маяковского. Наиболее известен по участию в сериалах «Час Волкова», «Интерны», «Колл-центр», а также в фильмах «Дурак», «Тяжеловес» и др. Помимо этого он занимался озвучиванием аудиокниг, телерекламы, был официальным голосом радио «Звезда».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных