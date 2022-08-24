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Общество

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 8 сентября

Ведомости

Власти Крыма приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 8 сентября, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация на территории полуострова находится под контролем. 

«В качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 24 августа 2022 г. до 20:00 8 сентября 2022 г. высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов», — сказано в сообщении. Аксенов также уточнил, что высокий уровень террористической опасности будет действовать также на объектах министерства транспорта, минэнергетики и других ведомств.

При «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, устанавливать связь с правоохранительными органами при появлении подозрительных людей, автотранспорта и обнаружении оставленных предметов, а также сообщать о готовящемся или совершенном преступлении.

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Крыму продлили 9 августа. За последний месяц на территории Крыма произошло несколько взрывов на авиабазе в районе населенного пункта в Новофедоровке и на складе в Джанкойском районе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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