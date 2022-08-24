В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 8 сентября

«В качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 24 августа 2022 г. до 20:00 8 сентября 2022 г. высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов», — сказано в сообщении. Аксенов также уточнил, что высокий уровень террористической опасности будет действовать также на объектах министерства транспорта, минэнергетики и других ведомств.