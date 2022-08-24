В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 8 сентября
Власти Крыма приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 8 сентября, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация на территории полуострова находится под контролем.
«В качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 24 августа 2022 г. до 20:00 8 сентября 2022 г. высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов», — сказано в сообщении. Аксенов также уточнил, что высокий уровень террористической опасности будет действовать также на объектах министерства транспорта, минэнергетики и других ведомств.
При «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, устанавливать связь с правоохранительными органами при появлении подозрительных людей, автотранспорта и обнаружении оставленных предметов, а также сообщать о готовящемся или совершенном преступлении.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Крыму продлили 9 августа. За последний месяц на территории Крыма произошло несколько взрывов на авиабазе в районе населенного пункта в Новофедоровке и на складе в Джанкойском районе.
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