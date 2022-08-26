Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 4 сентября

Так, 22 июля «Аэрофлот» совместно с оператором поездов дальнего следования «Федеральная пассажирская компания» запустил проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу. Пассажиры смогут купить билет на самолет до Сочи, а оттуда — на поезд до Краснодара, Анапы и других городов Краснодарского края.