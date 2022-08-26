Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 4 сентября
Временное ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России продлено до 4 сентября 03:45 мск, сообщается на сайте Росавиации.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится в сообщении.
Все остальные аэропорты работают в штатном режиме. В ведомстве отметили, что авиакомпаниям рекомендуется перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации России на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали. Ранее Росавиация запретила полеты в перечисленные аэропорты до 29 августа.
11 аэропортов остаются закрытыми уже более шести месяцев. 17 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин принял решение расширить объем поддержки аэропортов еще на 2,5 млрд руб. Премьер отметил, что в те города, где приостановлено авиационное сообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы.
Так, 22 июля «Аэрофлот» совместно с оператором поездов дальнего следования «Федеральная пассажирская компания» запустил проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу. Пассажиры смогут купить билет на самолет до Сочи, а оттуда — на поезд до Краснодара, Анапы и других городов Краснодарского края.
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