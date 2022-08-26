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Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 4 сентября

Ведомости

Временное ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России продлено до 4 сентября 03:45 мск, сообщается на сайте Росавиации.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится в сообщении.

Все остальные аэропорты работают в штатном режиме. В ведомстве отметили, что авиакомпаниям рекомендуется перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации России на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали. Ранее Росавиация запретила полеты в перечисленные аэропорты до 29 августа.

11 аэропортов остаются закрытыми уже более шести месяцев. 17 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин принял решение расширить объем поддержки аэропортов еще на 2,5 млрд руб. Премьер отметил, что в те города, где приостановлено авиационное сообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы.

Так, 22 июля «Аэрофлот» совместно с оператором поездов дальнего следования «Федеральная пассажирская компания» запустил проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу. Пассажиры смогут купить билет на самолет до Сочи, а оттуда — на поезд до Краснодара, Анапы и других городов Краснодарского края.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных