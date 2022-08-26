Раздел с оформлением паспортов и виз на «Госуслугах» оказался недоступен

Ранее днем стало известно, что консульский департамент Министерства иностранных дел (МИД) России с 26 августа временно прекратил прием заявлений на выдачу паспортов нового поколения со сроком действия 10 лет. Заявителям доступен только документ старого образца, который действует только пять лет, и получить его можно только в качестве первичного, или взамен утраченного или использованного.