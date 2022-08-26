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Раздел с оформлением паспортов и виз на «Госуслугах» оказался недоступен

Ведомости

На портале «Гослусуг» временно недоступен раздел по получению паспортов, регистрации и оформлению приглашений на въезд в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение справочно-информационного интернет-портала.

На вкладке «Паспорта, регистрации, визы» на портале пользователи видят сообщение следующего содержания: «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже».

Ранее днем стало известно, что консульский департамент Министерства иностранных дел (МИД) России с 26 августа временно прекратил прием заявлений на выдачу паспортов нового поколения со сроком действия 10 лет. Заявителям доступен только документ старого образца, который действует только пять лет, и получить его можно только в качестве первичного, или взамен утраченного или использованного.

В паспорта нового образца монтируется микрочип с биометрическими данными получателя – с цветным изображением лица и папиллярным узором двух пальцев, уточняется на «Госуслугах».

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Ранее по теме: Консульский департамент МИД России прекратил выдачу загранпаспортов нового поколения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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