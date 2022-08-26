Раздел с оформлением паспортов и виз на «Госуслугах» оказался недоступен
На портале «Гослусуг» временно недоступен раздел по получению паспортов, регистрации и оформлению приглашений на въезд в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение справочно-информационного интернет-портала.
На вкладке «Паспорта, регистрации, визы» на портале пользователи видят сообщение следующего содержания: «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже».
Ранее днем стало известно, что консульский департамент Министерства иностранных дел (МИД) России с 26 августа временно прекратил прием заявлений на выдачу паспортов нового поколения со сроком действия 10 лет. Заявителям доступен только документ старого образца, который действует только пять лет, и получить его можно только в качестве первичного, или взамен утраченного или использованного.
В паспорта нового образца монтируется микрочип с биометрическими данными получателя – с цветным изображением лица и папиллярным узором двух пальцев, уточняется на «Госуслугах».