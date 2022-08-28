В Совфеде предложили отправить организаторов гонки в Москве на Украину
Организаторов несостоявшейся гонки с участием дорогостоящих автомобилей в Москве следует отправить на Украину для участия в специальной военной операции, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Идет специальная военная операция на Украине. Регионы оказывают гуманитарную помощь народу Донбасса, вчерашние мальчишки — воины совершают геройские поступки, иногда ценой собственной жизни. А московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить "пробег" по столице. Позор!» — написал сенатор.
По его словам, необходимо было не только пресечь эту акцию, но и продумать вопрос о наказании организаторов пробега. Джабаров предложил призвать их на помощь армии.
«А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам. Глядишь и мозги встанут на место», — заявил он.
Как сообщал ТАСС, полиция Москвы ранее не допустила проведения несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города. Агентству рассказали, что десятки автомобилей, в том числе Ferrari и Lamborghini, планировали проехать по центру столицы с наклейками «Богатые и успешные». Машины будут отправлены на спецстоянку. МВД также установило часть участников несогласованной гонки, они будут доставлены в полицию для разбирательства.
По данным Telegram-канала 112, гонку организовал 28-летний житель Петербурга Алексей Хитров. Несмотря на предупреждения полиции он продолжал продавать билеты на ралли по цене от 35 000 до 270 000 руб. и не предупреждал участников о возможных проблемах.