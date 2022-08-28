В Совфеде предложили отправить организаторов гонки в Москве на Украину

Как сообщал ТАСС, полиция Москвы ранее не допустила проведения несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города. Агентству рассказали, что десятки автомобилей, в том числе Ferrari и Lamborghini, планировали проехать по центру столицы с наклейками «Богатые и успешные». Машины будут отправлены на спецстоянку. МВД также установило часть участников несогласованной гонки, они будут доставлены в полицию для разбирательства.