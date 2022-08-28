Газета
Общество

В Совфеде предложили отправить организаторов гонки в Москве на Украину

Ведомости

Организаторов несостоявшейся гонки с участием дорогостоящих автомобилей в Москве следует отправить на Украину для участия в специальной военной операции, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Идет специальная военная операция на Украине. Регионы оказывают гуманитарную помощь народу Донбасса, вчерашние мальчишки — воины совершают геройские поступки, иногда ценой собственной жизни. А московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить "пробег" по столице. Позор!» — написал сенатор.

По его словам, необходимо было не только пресечь эту акцию, но и продумать вопрос о наказании организаторов пробега. Джабаров предложил призвать их на помощь армии.

«А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам. Глядишь и мозги встанут на место», — заявил он.

Как сообщал ТАСС, полиция Москвы ранее не допустила проведения несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города. Агентству рассказали, что десятки автомобилей, в том числе Ferrari и Lamborghini, планировали проехать по центру столицы с наклейками «Богатые и успешные». Машины будут отправлены на спецстоянку. МВД также установило часть участников несогласованной гонки, они будут доставлены в полицию для разбирательства.

По данным Telegram-канала 112, гонку организовал 28-летний житель Петербурга Алексей Хитров. Несмотря на предупреждения полиции он продолжал продавать билеты на ралли  по цене от 35 000 до 270 000 руб. и не предупреждал участников о возможных проблемах.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных