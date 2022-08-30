Правительство утвердило календарь праздников на 2023 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил календарь выходных и праздничных дней в 2023 г., об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
Согласно графику, ближайшие новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Кроме того, нерабочими днями объявлены 23-26 февраля, 8 марта, 10-12 июня и 4-6 ноября. Всего будет семь праздничных периодов.
«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», — сказано в сообщении.
Согласно утвержденному календарю на 2023 г., из 365 дней рабочими будут 247, а выходными и праздничными — 92 и 26 соответственно, общее количество выходных дней в 2023 г. с учетом 31 декабря 2022 г. составит 119 дней.
Вопрос о переносе нерабочего дня на 31 декабря, чтобы россияне успели подготовиться к празднованию Нового года, стал активно обсуждаться в правительстве в 2020 г. Тогда решение о том, чтобы сделать последний день уходящего года выходным, оставалось на усмотрение региональных властей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин в октябре 2020 г. распорядился сделать пятницу 31 декабря 2021 г. нерабочим днем из-за того, что 3 января выпал на воскресенье.
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