Россия и Таджикистан подпишут соглашение о взаимном признании COVID-сертификатов
Россия и Таджикистан заключат сообщение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Принять предложение Минздрава России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с таджикистанской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством РФ и правительством Республики Таджикистан о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в тексте документа.
Власти ЕС и РФ с июля 2021 г. вели переговоры о соглашении о взаимном признании сертификатов вакцинации с Евросоюзом, но достичь его не удалось.
1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения в связи со снижением показателя заболеваемости. Позже ВОЗ заявила о росте числа заболевших коронавирусом в мире на 30% за две недели — в основном люди болеют подвариантами омикрон-штамма BA.4 и BA.5.
15 июля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом было принято решение снять все ограничения на пересечение границ, действовавшие в пандемию, сообщил «Интерфакс». Кроме того, оперштаб решил освободить от прохождения ПЦР-тестов граждан Белоруссии, прибывших в Россию воздушным транспортом.