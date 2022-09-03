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Общество

Россия и Таджикистан подпишут соглашение о взаимном признании COVID-сертификатов

Ведомости

Россия и Таджикистан заключат сообщение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение Минздрава России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с таджикистанской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством РФ и правительством Республики Таджикистан о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в тексте документа.

Власти ЕС и РФ с июля 2021 г. вели переговоры о соглашении о взаимном признании сертификатов вакцинации с Евросоюзом, но достичь его не удалось.

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1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения в связи со снижением показателя заболеваемости. Позже ВОЗ заявила о росте числа заболевших коронавирусом в мире на 30% за две недели — в основном люди болеют подвариантами омикрон-штамма BA.4 и BA.5.

15 июля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом было принято решение снять все ограничения на пересечение границ, действовавшие в пандемию, сообщил «Интерфакс». Кроме того, оперштаб решил освободить от прохождения ПЦР-тестов граждан Белоруссии, прибывших в Россию воздушным транспортом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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