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Общество

Роспотребнадзор: невакцинированные по прилете в Россию продолжат сдавать ПЦР

Ведомости

Прилетевшие в Россию из других стран и не имеющие COVID-сертификата будут обязаны сдавать ПЦР-тест, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. После пересечения сухопутной границы тесты сдавать не нужно.

«Роспотребнадзор напоминает, что требования по прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, остаются без изменений», – говорится в сообщении ведомства. Таким образом, прилетающие в Россию по-прежнему будут заполнять анкеты при возвращении и сдавать в течение трех дней ПЦР-тест.

При пересечении сухопутных границ заполнять анкеты и сдавать тест не нужно, это касается и граждан России, и граждан стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В связи со снижением заболеваемости с 14 июня были отменены ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. Тем не менее ряд ограничений сохранялся для путешественников на наземных видах транспорта.

1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения в связи со снижением показателя заболеваемости. Позже ВОЗ заявила о росте числа заболевших коронавирусом в мире на 30% за две недели – в основном люди болеют подвариантами омикрон-штамма BA.4 и BA.5.

15 июля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом было принято решение снять все ограничения на пересечение границ, действовавшие в пандемию, сообщил «Интерфакс». Кроме того, оперштаб решил освободить от прохождения ПЦР-тестов граждан Белоруссии, прибывших в Россию воздушным транспортом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных