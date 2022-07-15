Роспотребнадзор: невакцинированные по прилете в Россию продолжат сдавать ПЦР
Прилетевшие в Россию из других стран и не имеющие COVID-сертификата будут обязаны сдавать ПЦР-тест, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. После пересечения сухопутной границы тесты сдавать не нужно.
«Роспотребнадзор напоминает, что требования по прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, остаются без изменений», – говорится в сообщении ведомства. Таким образом, прилетающие в Россию по-прежнему будут заполнять анкеты при возвращении и сдавать в течение трех дней ПЦР-тест.
При пересечении сухопутных границ заполнять анкеты и сдавать тест не нужно, это касается и граждан России, и граждан стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В связи со снижением заболеваемости с 14 июня были отменены ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. Тем не менее ряд ограничений сохранялся для путешественников на наземных видах транспорта.
1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения в связи со снижением показателя заболеваемости. Позже ВОЗ заявила о росте числа заболевших коронавирусом в мире на 30% за две недели – в основном люди болеют подвариантами омикрон-штамма BA.4 и BA.5.
15 июля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом было принято решение снять все ограничения на пересечение границ, действовавшие в пандемию, сообщил «Интерфакс». Кроме того, оперштаб решил освободить от прохождения ПЦР-тестов граждан Белоруссии, прибывших в Россию воздушным транспортом.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса