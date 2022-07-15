Роспотребнадзор: невакцинированные по прилете в Россию продолжат сдавать ПЦР

«Роспотребнадзор напоминает, что требования по прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, остаются без изменений», – говорится в сообщении ведомства. Таким образом, прилетающие в Россию по-прежнему будут заполнять анкеты при возвращении и сдавать в течение трех дней ПЦР-тест.