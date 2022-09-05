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Путин наградил экипаж самолета с журналистами после успешной вынужденной посадки

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества двух сотрудников Специального летного отряда (СЛО) «Россия», обеспечивающего авиаперелеты первых лиц государства, Руслана Ковалева и Максима Чумпилова, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Как пояснили ТАСС в кабинете министров, награжденные — члены экипажа самолета, совершившего вынужденную посадку в Чите. 

Ковалев и Чумпилов награждены орденами «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга». Этим же указом медалью Нестерова награжден инженер-инспектор одного из отделов СЛО Андрей Егоров.

16 августа двигатель самолета Ту-214 специального летного отряда «Россия», на борту которого находились представители делегации правительства и журналисты пула премьер-министра Михаила Мишустина, отключился после попадания в него крупной птицы. Экипаж корабля выполнил штатное приземление в аэропорте Читы.

В Росавиации отмечали, что для расследования обстоятельств и причин инцидента назначена комиссия Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации. Она уже приступила к расследованию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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