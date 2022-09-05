Путин наградил экипаж самолета с журналистами после успешной вынужденной посадки
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества двух сотрудников Специального летного отряда (СЛО) «Россия», обеспечивающего авиаперелеты первых лиц государства, Руслана Ковалева и Максима Чумпилова, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Как пояснили ТАСС в кабинете министров, награжденные — члены экипажа самолета, совершившего вынужденную посадку в Чите.
Ковалев и Чумпилов награждены орденами «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга». Этим же указом медалью Нестерова награжден инженер-инспектор одного из отделов СЛО Андрей Егоров.
16 августа двигатель самолета Ту-214 специального летного отряда «Россия», на борту которого находились представители делегации правительства и журналисты пула премьер-министра Михаила Мишустина, отключился после попадания в него крупной птицы. Экипаж корабля выполнил штатное приземление в аэропорте Читы.
В Росавиации отмечали, что для расследования обстоятельств и причин инцидента назначена комиссия Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации. Она уже приступила к расследованию.
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