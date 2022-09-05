Путин наградил экипаж самолета с журналистами после успешной вынужденной посадки

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества двух сотрудников Специального летного отряда (СЛО) «Россия», обеспечивающего авиаперелеты первых лиц государства, Руслана Ковалева и Максима Чумпилова, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Как пояснили ТАСС в кабинете министров, награжденные — члены экипажа самолета, совершившего вынужденную посадку в Чите.