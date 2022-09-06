Газета
Общество

В Раду внесли законопроект об увольнении работников за поддержку России

Ведомости

В Верховную раду Украины внесли законопроект, предлагающий увольнять сотрудников стратегических предприятий страны за поддержку действий России, передает «РИА Новости».

Речь идет, в частности, об объектах обороны и госбезопасности, энергообеспечения (в том числе АЭС), водоснабжения, здравоохранения, фармацевтической и химической промышленности, правопорядка и правосудия и др. 

В случае принятия закона работодатель сможет уволить сотрудника, совершившего «проступок, связанный с его поддержкой государства-агрессора».

Ранее стало известно, что украинки, вставшие на воинский учет, не смогут с 1 октября покинуть страну. Военнообязанными являются представительницы специальностей в 14 областях, в том числе телекоммуникации, химия, биология и др. Юрист минобороны Украины Владимир Смилка подчеркнул, что постановка на учет не является свидетельством мобилизации. Он отметил, что страна «приближается к стандартам НАТО не только в оружии, но и в военном учете».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.

10 августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР освободили примерно половину всей территории республики.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных