В Раду внесли законопроект об увольнении работников за поддержку России
В Верховную раду Украины внесли законопроект, предлагающий увольнять сотрудников стратегических предприятий страны за поддержку действий России, передает «РИА Новости».
Речь идет, в частности, об объектах обороны и госбезопасности, энергообеспечения (в том числе АЭС), водоснабжения, здравоохранения, фармацевтической и химической промышленности, правопорядка и правосудия и др.
В случае принятия закона работодатель сможет уволить сотрудника, совершившего «проступок, связанный с его поддержкой государства-агрессора».
Ранее стало известно, что украинки, вставшие на воинский учет, не смогут с 1 октября покинуть страну. Военнообязанными являются представительницы специальностей в 14 областях, в том числе телекоммуникации, химия, биология и др. Юрист минобороны Украины Владимир Смилка подчеркнул, что постановка на учет не является свидетельством мобилизации. Он отметил, что страна «приближается к стандартам НАТО не только в оружии, но и в военном учете».
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.
10 августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР освободили примерно половину всей территории республики.
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