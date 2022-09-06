В Раду внесли законопроект об увольнении работников за поддержку России

Ранее стало известно, что украинки, вставшие на воинский учет, не смогут с 1 октября покинуть страну. Военнообязанными являются представительницы специальностей в 14 областях, в том числе телекоммуникации, химия, биология и др. Юрист минобороны Украины Владимир Смилка подчеркнул, что постановка на учет не является свидетельством мобилизации. Он отметил, что страна «приближается к стандартам НАТО не только в оружии, но и в военном учете».