Калининградских врачей Белую и Сушкевич приговорили к 9,5 и 9 годам колонии

По версии следствия, в ноябре 2018 г. исполняющая обязанности главного врача роддома Белая решила убить мальчика, который родился недоношенным с весом 700 грамм. Она сказала реаниматологу-анестезиологу отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Сушкевич ввести ему смертельную дозу препарата «Магний сульфат». Далее якобы по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода. По данным Следственного комитета (СК), обнаруженная в организме ребенка доза лекарства в 20 раз превышала допустимые значения для взрослого человека. Следователи полагают, что это послужило причиной гибели младенца.