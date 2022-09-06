Калининградских врачей Белую и Сушкевич приговорили к 9,5 и 9 годам колонии
Московский областной суд приговорил к 9 и 9,5 года колонии общего режима калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по делу об убийстве младенца в роддоме, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
«Суд постановил на основании вердикта присяжных назначить наказание Белой в виде 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Сушкевич — 9 лет колонии общего режима», — огласил приговор судья. Белая и Сушкевич не признали вину.
СКР возбудил уголовное дело в отношении Белой и Сушкевич 30 июня 2019 г. Их обвинили в организации убийства малолетнего ребенка (2 ст. 105 УК РФ), а Сушкевич в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 1 ст. 286 УК РФ)
По версии следствия, в ноябре 2018 г. исполняющая обязанности главного врача роддома Белая решила убить мальчика, который родился недоношенным с весом 700 грамм. Она сказала реаниматологу-анестезиологу отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Сушкевич ввести ему смертельную дозу препарата «Магний сульфат». Далее якобы по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода. По данным Следственного комитета (СК), обнаруженная в организме ребенка доза лекарства в 20 раз превышала допустимые значения для взрослого человека. Следователи полагают, что это послужило причиной гибели младенца.
В декабре 2020 г. суд оправдал Белую и Сушкевич. Решение было вынесено на основании вердикта присяжных 10 декабря. После этого СК заявил, что вина докторов доказана в результате проверок и заключения экспертов, но «эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов».
После этого прокуратура обратилась в Калининградский областной суд с апелляцией на оправдательный приговор врачам. В октябре прошлого года первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался смягчить меру пресечения Белой и Сушкевич по делу об убийстве новорожденного, которые в данный момент находятся под арестом на время пересмотра дела.
Медицинское сообщество выступило в защиту обвиняемых. В частности, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль опубликовал открытое письмо, в котором призвал освободить Сушкевич до суда.
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