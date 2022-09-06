В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

«Уважаемые куряне! В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем с 7 сентября на 15 суток до 22 сентября. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — написал Старовойт.