В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности
«Желтый» (высокий) уровень террористической опасности продлен в Курской области до 22 сентября, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Уважаемые куряне! В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем с 7 сентября на 15 суток до 22 сентября. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — написал Старовойт.
3 сентября поселок Теткино в Курской области, расположенный недалеко от границы с Украиной, обстреляли со стороны Украины. Старовойт сообщил, что пострадавших нет. Незначительные повреждения были нанесены трем домовладениям.
С 11 апреля Курская область ввела «желтый» режим повышенной террористической опасности, впоследствии его множество раз продлевали. Ранее действие этого режима было продлено до 7 сентября. Накануне Старовойт сообщил о минометном обстреле сел Алексеевка и Елизаветовка.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.
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