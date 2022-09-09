В Кремле рассказали о планах Путина на День Москвы

В этом году Москва отмечает свой 875-летний юбилей, праздничный фестиваль пройдет 9, 10 и 11 сентября. Всего праздничные мероприятия пройдут более чем на 200 площадках во всех округах. Так, на Тверской площади развернется площадка для художников, а вдоль Тверской улицы организуют четыре площадки, посвященных Москве-реке, столичному транспорту, промышленности и моде, масштабная программа запланирована и на ВДНХ.