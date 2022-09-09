В Кремле рассказали о планах Путина на День Москвы
Президент России Владимир Путин 10 сентября примет участие сразу в нескольких мероприятиях, приуроченных ко Дню Москвы, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Завтра у президента День Москвы, как у всех москвичей. Целый ряд мероприятий. Президент в Лужники съездит. Там у нас и международный центр самбо большой новый, и международный центр бокса тоже президент посетит — это одно большое здание с разными центрами», – рассказал он.
Кроме того, глава государства посетит праздничное мероприятие в концертном зале «Зарядье», в ходе которого, в том числе, вместе с мэром Сергеем Собяниным откроет новые дороги в столице и колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.
В этом году Москва отмечает свой 875-летний юбилей, праздничный фестиваль пройдет 9, 10 и 11 сентября. Всего праздничные мероприятия пройдут более чем на 200 площадках во всех округах. Так, на Тверской площади развернется площадка для художников, а вдоль Тверской улицы организуют четыре площадки, посвященных Москве-реке, столичному транспорту, промышленности и моде, масштабная программа запланирована и на ВДНХ.
В 2020 и 2021 гг. День города в столице отмечали без масштабных мероприятий на фоне напряженной эпидемиологической обстановки.
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