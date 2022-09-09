Газета
Общество

В Кремле рассказали о планах Путина на День Москвы

Ведомости

Президент России Владимир Путин 10 сентября примет участие сразу в нескольких мероприятиях, приуроченных ко Дню Москвы, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Завтра у президента День Москвы, как у всех москвичей. Целый ряд мероприятий. Президент в Лужники съездит. Там у нас и международный центр самбо большой новый, и международный центр бокса тоже президент посетит — это одно большое здание с разными центрами», – рассказал он.

Кроме того, глава государства посетит праздничное мероприятие в концертном зале «Зарядье», в ходе которого, в том числе, вместе с мэром Сергеем Собяниным откроет новые дороги в столице и колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.

В этом году Москва отмечает свой 875-летний юбилей, праздничный фестиваль пройдет 9, 10 и 11 сентября. Всего праздничные мероприятия пройдут более чем на 200 площадках во всех округах. Так, на Тверской площади развернется площадка для художников, а вдоль Тверской улицы организуют четыре площадки, посвященных Москве-реке, столичному транспорту, промышленности и моде, масштабная программа запланирована и на ВДНХ.

В 2020 и 2021 гг. День города в столице отмечали без масштабных мероприятий на фоне напряженной эпидемиологической обстановки.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных