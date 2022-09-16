Познер опроверг сообщения о госпитализации
Телеведущий Владимир Познер опроверг информацию о своей экстренной госпитализации в одну из московских клиник, сообщило агентство «РИА Новости».
«Хочу сказать, что это все, ну не знаю, откуда это взялось, но я не госпитализирован, у меня со здоровьем, тьфу-тьфу, все хорошо, и поэтому я... ну, благодарю за внимание», — сказал он.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Познера госпитализировали в московскую больницу в состоянии средней тяжести. Он сдал экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат.
Познер родился в 1934 г. в Париже, в этом году ему исполнилось 88 лет. Он ведет авторскую программу «Познер» на «Первом канале», она перестала выходить в эфир 28 февраля — после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля.
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