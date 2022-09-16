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Познер опроверг сообщения о госпитализации

Ведомости

Телеведущий Владимир Познер опроверг информацию о своей экстренной госпитализации в одну из московских клиник, сообщило агентство «РИА Новости». 

«Хочу сказать, что это все, ну не знаю, откуда это взялось, но я не госпитализирован, у меня со здоровьем, тьфу-тьфу, все хорошо, и поэтому я... ну, благодарю за внимание», — сказал он.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Познера госпитализировали в московскую больницу в состоянии средней тяжести. Он сдал экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат. 

Познер родился в 1934 г. в Париже, в этом году ему исполнилось 88 лет. Он ведет авторскую программу «Познер» на «Первом канале», она перестала выходить в эфир 28 февраля — после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных