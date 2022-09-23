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Присяжные признали доказанной вину экс-сенатора Арашукова и его сообщников

Ведомости

Присяжные признали доказанной вину по всем пунктам обвинений, выдвинутых бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщил «Интерфакс».

Согласно вердикту, оглашенному в Мосгорсуде, Арашукова посчитали виновным в том числе в организации убийств и участии в преступном сообществе.

Аналогичное решение было вынесено в отношении отца сенатора – бывшего советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова и других лиц – бывшего первого замруководителя управления Следственного комитета республики Казбека Булатова и экс-начальника республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимура Бетуганова.

Единственного фигуранта дела, признавшего вину, – экс-директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева – коллегия присяжных оправдала по обвинению в участии в преступном сообществе, по остальным пунктам – сочли заслуживающим снисхождения. Также был оправдан бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов по обвинению в участии в преступном сообществе.

После обсуждения вердикта, который стороны обсудят 28 сентября, гособвинение запросит наказание.

Фигуранты дела обвиняются в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, а также растрате 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Арашуковых также обвиняют в организации убийств представителя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в городе Черкесске в 2010 г. Погибшие препятствовали деятельности преступного сообщества.

Бывшие сотрудники СК и МВД, способствовавшие сокрытию доказательств преступлений Арашуковых и проходящие по делу, обвинены в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.

Среди членов семьи Арашуковых фигурантами уголовных дел также являются двоюродный брат бывшего сенатора Беслан Арашуков и его дядя Ахмед Коцба. Никто из обвиняемых вины не признал.

В апреле 2021 г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Арашуковых и других фигурантов дела. Им, в зависимости от роли и степени участия, предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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