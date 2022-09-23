Присяжные признали доказанной вину экс-сенатора Арашукова и его сообщников
Присяжные признали доказанной вину по всем пунктам обвинений, выдвинутых бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщил «Интерфакс».
Согласно вердикту, оглашенному в Мосгорсуде, Арашукова посчитали виновным в том числе в организации убийств и участии в преступном сообществе.
Аналогичное решение было вынесено в отношении отца сенатора – бывшего советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова и других лиц – бывшего первого замруководителя управления Следственного комитета республики Казбека Булатова и экс-начальника республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимура Бетуганова.
Единственного фигуранта дела, признавшего вину, – экс-директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева – коллегия присяжных оправдала по обвинению в участии в преступном сообществе, по остальным пунктам – сочли заслуживающим снисхождения. Также был оправдан бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов по обвинению в участии в преступном сообществе.
После обсуждения вердикта, который стороны обсудят 28 сентября, гособвинение запросит наказание.
Фигуранты дела обвиняются в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, а также растрате 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Арашуковых также обвиняют в организации убийств представителя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в городе Черкесске в 2010 г. Погибшие препятствовали деятельности преступного сообщества.
Бывшие сотрудники СК и МВД, способствовавшие сокрытию доказательств преступлений Арашуковых и проходящие по делу, обвинены в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.
Среди членов семьи Арашуковых фигурантами уголовных дел также являются двоюродный брат бывшего сенатора Беслан Арашуков и его дядя Ахмед Коцба. Никто из обвиняемых вины не признал.
В апреле 2021 г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Арашуковых и других фигурантов дела. Им, в зависимости от роли и степени участия, предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).