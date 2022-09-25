Пограничники Казахстана задержали троих скрывающихся от мобилизации россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 сентября назвал данные об ажиотаже в аэропортах на фоне объявления в России частичной мобилизации сильно преувеличенными. Отвечая на вопрос журналистов о «закрытии границ в регионах» и запрете выезда тем, кто подлежит мобилизации, он призвал «набраться терпения и подождать разъяснений».