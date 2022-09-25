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Пограничники Казахстана задержали троих скрывающихся от мобилизации россиян

Ведомости

Пограничная служба Казахстана в воскресенье задержала троих граждан России, которые хотели покинуть страну из-за объявленной частичной мобилизации. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности республики. Мужчины пытались попасть в Костанайскую область.

«На участке департамента ПС по Костанайской области пограничным нарядом отделения «Тобыл» задержаны трое граждан Российской Федерации, нарушившие границу в обход действующего пункта пропуска», — говорится в сообщении.

Как рассказали в КНБ, нарушители таким образом пытались уклониться от частичной мобилизации. Задержанных опрашивают, их планируют вернуть в Россию. 

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О проведении в России частичной мобилизации президент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам утром 21 сентября. Вслед за ним министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призовут около 300 000 человек.

Утром 23 сентября в погранслужбе КНБ Казахстана сообщили об увеличении количества въезжающих в республику иностранцев. Отмечалось, что на четырех из 30 автомобильных пунктов пропуска вырос поток пассажиров и транспорта. Пограничники организовали взаимодействие с российским ведомством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 сентября назвал данные об ажиотаже в аэропортах на фоне объявления в России частичной мобилизации сильно преувеличенными. Отвечая на вопрос журналистов о «закрытии границ в регионах» и запрете выезда тем, кто подлежит мобилизации, он призвал «набраться терпения и подождать разъяснений». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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