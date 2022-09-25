Пограничники Казахстана задержали троих скрывающихся от мобилизации россиян
Пограничная служба Казахстана в воскресенье задержала троих граждан России, которые хотели покинуть страну из-за объявленной частичной мобилизации. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности республики. Мужчины пытались попасть в Костанайскую область.
«На участке департамента ПС по Костанайской области пограничным нарядом отделения «Тобыл» задержаны трое граждан Российской Федерации, нарушившие границу в обход действующего пункта пропуска», — говорится в сообщении.
Как рассказали в КНБ, нарушители таким образом пытались уклониться от частичной мобилизации. Задержанных опрашивают, их планируют вернуть в Россию.
О проведении в России частичной мобилизации президент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам утром 21 сентября. Вслед за ним министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призовут около 300 000 человек.
Утром 23 сентября в погранслужбе КНБ Казахстана сообщили об увеличении количества въезжающих в республику иностранцев. Отмечалось, что на четырех из 30 автомобильных пунктов пропуска вырос поток пассажиров и транспорта. Пограничники организовали взаимодействие с российским ведомством.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 сентября назвал данные об ажиотаже в аэропортах на фоне объявления в России частичной мобилизации сильно преувеличенными. Отвечая на вопрос журналистов о «закрытии границ в регионах» и запрете выезда тем, кто подлежит мобилизации, он призвал «набраться терпения и подождать разъяснений».