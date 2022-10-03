Минобрнауки: на горячую линию по мобилизации поступило 25 000 обращений
На горячую линию Минобрнауки России по вопросам, связанные с частичной мобилизацией, поступило 25 409 звонков от студентов и их родственников, сообщили «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства. Она была открыто после появления указа президента о предоставлении отсрочки студентам государственных вузов и учащимся колледжей.
Более 10 000 звонков было связаны с вопросами по отсрочке от призыва по частичной мобилизации студентов, обучающихся по программам высшего образования по очной или очно-заочной форме, в том числе уже прошедших военную службу или по программам среднего профессионального образования. Почти 6 500 запросов были по отсрочке для программ высшего образования по очной или очно-заочной форме обучения в частных образовательных организациях.
Еще 3 634 вопроса по отсрочке для аспирантов, 2 447 обращения по отсрочке от призыва, обучающимся по программам высшего образования по очной или очно-заочной форме обучения, и имеющим факт отчисления и восстановления (нового поступления) в образовательной организации. Также звонки поступали по вопросам отсрочки в случае академического отпуска (285), для имеющих специальности, определенных приказом Минцифры (224) и при возвращении в образовательную организацию со срочной службы (24).
Максимальное число запросов на горячую линию поступило 26 сентября — 6 533 звонка, на следующий день число звонков снизилось до примерно 4000. В ведомстве полагают, что снижение числа запросов объясняется размещением на сайте Минобрнауки ответов на самые популярные вопросы. «Согласно аналитике по работе горячей линии мы видим, что после публикации ответов на самые часто задаваемые вопросы количество звонков на горячую линию в разы сократилось», — сказала «Ведомостям» заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина. 30 сентября на горячую линию поступило 1786 звонков.
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