Минобрнауки: на горячую линию по мобилизации поступило 25 000 обращений

Более 10 000 звонков было связаны с вопросами по отсрочке от призыва по частичной мобилизации студентов, обучающихся по программам высшего образования по очной или очно-заочной форме, в том числе уже прошедших военную службу или по программам среднего профессионального образования. Почти 6 500 запросов были по отсрочке для программ высшего образования по очной или очно-заочной форме обучения в частных образовательных организациях.