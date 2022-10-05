СМИ: экс-ректор ВГИКа Александр Новиков покончил в собой

Новиков внес большой вклад в развитие отечественного кинематографа. В 1995 г. он был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств РФ. В 1999 г. его наградили орденом Почета, а в 2007 г. — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Кроме того, Новиков был членом Российской академии кинематографических искусств «Ника» и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.