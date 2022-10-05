СМИ: экс-ректор ВГИКа Александр Новиков покончил в собой
Бывший ректор Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) Александр Новиков покончил с собой. Ему было 86 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, Новиков совершил самоубийство в подъезде своего дома в Москве. Собеседник ТАСС сообщил о проведении проверки.
Источник «РИА Новостей» уточнил, что Новикова на лестничной площадке нашла жена, также бывший ректор ВГИКа оставил предсмертную записку. По предварительной информации, он страдал от деменции.
Новиков преподавал во ВГИКе с 1967 г., в 1987 г. возглавил институт. Профессор занимал должность 20 лет, он также был заведующим кафедрой эстетики, истории и теории культуры. С 2007 г. ректором ВГИКа является Владимир Малышев.
Новиков внес большой вклад в развитие отечественного кинематографа. В 1995 г. он был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств РФ. В 1999 г. его наградили орденом Почета, а в 2007 г. — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Кроме того, Новиков был членом Российской академии кинематографических искусств «Ника» и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.
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