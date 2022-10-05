МВД подготовило поправки в закон о цифровых кодах для новых территорий
МВД России разработало поправки в приказ о цифровых кодах новых регионов России – Донецкой народной республике (ДНР) ведомство предложило присвоить код 80, Луганской народной республике (ЛНР) – 81, Херсонской области – 84, Запорожской области – 85. Проект поправок опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения затронут ведомственный приказ «О государственных регистрационных знаках транспортных средств».
«Вносимые изменения закрепляют в Перечне цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспорта и водителей к участию в дорожном движении, цифровые коды для новых субъектов Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Из перечня цифровых кодов также будут исключены коды, применяемые дипломатическими ведомствами республик в связи с их принятием в состав России.
В результате пятидневного голосования в конце сентября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России.
Новые территории были утверждены в качестве субъектов России в территориях, которые «существовали на день их образования и принятия в России». В случае ДНР и ЛНР республики были признаны в административных границах Донецкой и Луганской областей.