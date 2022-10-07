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Общество

Электросамокаты в России получили статус средства индивидуальной мобильности

Ведомости

Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов, гироскутеров и сигвеев, которые теперь получили особый статус средства индивидуальной мобильности. Их максимальная скорость ограничивается 25 км/час. До сегодняшнего дня человек на электросамокате считался пешеходом.

«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч», – сообщается на сайте правительства.

На таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, но только если его масса не превышает 35 кг, подчеркнули в правительстве.

Другие изменения включают в себя:

  • Движение средств индивидуальной мобильности (разрешение, ограничение или запрет на перемещение) теперь будет регулироваться специальными дорожными знаками;

  • Пешеходы получают приоритет при совместном передвижении;

  • Для пересечения дороги по пешеходному переходу владельцам такого транспорта необходимо будет спешиваться;

  • На электросамокате можно ездить по правому краю дорог, но только лицам старше 14 лет и на дорогах с максимальной скоростью движения до 60 км/ч. Сам транспорт должен иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета;

  • Пользователи обычных самокатов и роликов по-прежнему приравниваются к пешеходам, нововведения их не затрагивают;

Кроме того, правительство также утвердило два новых дорожных знака – для зарядки электромобилей и о запрете автобусов. На изображении знака платной парковки к букве P добавится изображение монет, а на знаке парковки для инвалидов рядом с ней появится изображение инвалида-колясочника. Сами зоны платной парковки теперь будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми.

Нововведения также включают в себя полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности для повышения безопасности движения.

Минтранс и ГИБДД подготовили проект поправок к ПДД, выделяющих их в категорию средств индивидуальной мобильности больше года назад. Как писали «Ведомости» в июне, президентский совет по правам человека (СПЧ) выступал за ускорение принятия проекта поправок в ПДД и разработку ГОСТа для них. По данным МВД, в 2021 г. погибло 20 человек в ДТП с участием СИМ (годом ранее – семь). Всего было зафиксировано 672 ДТП с СИМ, 704 человека были ранены и получили травмы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных