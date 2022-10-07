Электросамокаты в России получили статус средства индивидуальной мобильности
Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов, гироскутеров и сигвеев, которые теперь получили особый статус средства индивидуальной мобильности. Их максимальная скорость ограничивается 25 км/час. До сегодняшнего дня человек на электросамокате считался пешеходом.
«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч», – сообщается на сайте правительства.
На таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, но только если его масса не превышает 35 кг, подчеркнули в правительстве.
Другие изменения включают в себя:
- Движение средств индивидуальной мобильности (разрешение, ограничение или запрет на перемещение) теперь будет регулироваться специальными дорожными знаками;
Пешеходы получают приоритет при совместном передвижении;
Для пересечения дороги по пешеходному переходу владельцам такого транспорта необходимо будет спешиваться;
На электросамокате можно ездить по правому краю дорог, но только лицам старше 14 лет и на дорогах с максимальной скоростью движения до 60 км/ч. Сам транспорт должен иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета;
Пользователи обычных самокатов и роликов по-прежнему приравниваются к пешеходам, нововведения их не затрагивают;
Кроме того, правительство также утвердило два новых дорожных знака – для зарядки электромобилей и о запрете автобусов. На изображении знака платной парковки к букве P добавится изображение монет, а на знаке парковки для инвалидов рядом с ней появится изображение инвалида-колясочника. Сами зоны платной парковки теперь будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми.
Нововведения также включают в себя полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности для повышения безопасности движения.
Минтранс и ГИБДД подготовили проект поправок к ПДД, выделяющих их в категорию средств индивидуальной мобильности больше года назад. Как писали «Ведомости» в июне, президентский совет по правам человека (СПЧ) выступал за ускорение принятия проекта поправок в ПДД и разработку ГОСТа для них. По данным МВД, в 2021 г. погибло 20 человек в ДТП с участием СИМ (годом ранее – семь). Всего было зафиксировано 672 ДТП с СИМ, 704 человека были ранены и получили травмы.
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