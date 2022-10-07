Электросамокаты в России получили статус средства индивидуальной мобильности

Минтранс и ГИБДД подготовили проект поправок к ПДД, выделяющих их в категорию средств индивидуальной мобильности больше года назад. Как писали «Ведомости» в июне, президентский совет по правам человека (СПЧ) выступал за ускорение принятия проекта поправок в ПДД и разработку ГОСТа для них. По данным МВД, в 2021 г. погибло 20 человек в ДТП с участием СИМ (годом ранее – семь). Всего было зафиксировано 672 ДТП с СИМ, 704 человека были ранены и получили травмы.