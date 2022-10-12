Путин встретился с дочерью Героя России Качуры
Президент России Владимир Путин встретился с Еленой Карабет, дочерью Ольги Качуры, которая была посмертно награждена звездой Героя России, передает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин встретился с Еленой Карабет – дочерью Ольги Качуры, погибшей в Донбассе. Президент вручил Елене Карабет звезду Героя России, которой была посмертно награждена ее мать», — говорится в сообщении.
Качура погибла в августе текущего года при обстреле Горловки. В 2014 г. она заняла сторону ополченцев ДНР, стояла у истоков создания народной милиции республики. Служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут» 1-го армейского корпуса ДНР. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке.
До 2012 г. она служила в МВД Украины, прошла путь от следователя до начальника штаба Кировского райотдела Донецкого горуправления милиции.
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