Путин встретился с дочерью Героя России Качуры

Качура погибла в августе текущего года при обстреле Горловки. В 2014 г. она заняла сторону ополченцев ДНР, стояла у истоков создания народной милиции республики. Служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут» 1-го армейского корпуса ДНР. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке.