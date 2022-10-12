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Путин встретился с дочерью Героя России Качуры

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Президент России Владимир Путин встретился с Еленой Карабет, дочерью Ольги Качуры, которая была посмертно награждена звездой Героя России, передает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин встретился с Еленой Карабет – дочерью Ольги Качуры, погибшей в Донбассе. Президент вручил Елене Карабет звезду Героя России, которой была посмертно награждена ее мать», — говорится в сообщении.

Качура погибла в августе текущего года при обстреле Горловки. В 2014 г. она заняла сторону ополченцев ДНР, стояла у истоков создания народной милиции республики. Служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут» 1-го армейского корпуса ДНР. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке.

До 2012 г. она служила в МВД Украины, прошла путь от следователя до начальника штаба Кировского райотдела Донецкого горуправления милиции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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