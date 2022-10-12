В Лиге безопасного интернета выступили против создания электронной базы запасников

«Все чаще стали звучать заявления от представителей власти, что якобы основная (!) проблема при проведении частичной мобилизации состоит в том, что нет единой электронной базы учета лиц, пребывающих в запасе. На самом деле если бы была такая общая база, то мы бы оказались в гораздо худшем положении: она моментально появилась бы в руках противника», – написала она.