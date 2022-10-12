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В Лиге безопасного интернета выступили против создания электронной базы запасников

Ведомости

Наличие в России единой электронной базы лиц, пребывающих в запасе, не облегчило бы проведение частичной мобилизации, а сделало бы положение только хуже, поскольку база, скорее всего, оказалась бы в руках противника. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«Все чаще стали звучать заявления от представителей власти, что якобы основная (!) проблема при проведении частичной мобилизации состоит в том, что нет единой электронной базы учета лиц, пребывающих в запасе. На самом деле если бы была такая общая база, то мы бы оказались в гораздо худшем положении: она моментально появилась бы в руках противника», – написала она.

Мизулина добавила, что этот год показал, что почти все базы данных в России «дырявые». Утечка базы лиц в запасе неизбежно привела бы к провокациям и угрозам со стороны Украины в отношении жен и родителей мобилизованных.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой, по словам министра обороны Сергея Шойгу, будет мобилизовано 300 000 запасников. Более 200 000 мобилизованных уже прибыли в ВС РФ, сообщил Шойгу 4 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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