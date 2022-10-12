В Лиге безопасного интернета выступили против создания электронной базы запасников
Наличие в России единой электронной базы лиц, пребывающих в запасе, не облегчило бы проведение частичной мобилизации, а сделало бы положение только хуже, поскольку база, скорее всего, оказалась бы в руках противника. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.
«Все чаще стали звучать заявления от представителей власти, что якобы основная (!) проблема при проведении частичной мобилизации состоит в том, что нет единой электронной базы учета лиц, пребывающих в запасе. На самом деле если бы была такая общая база, то мы бы оказались в гораздо худшем положении: она моментально появилась бы в руках противника», – написала она.
Мизулина добавила, что этот год показал, что почти все базы данных в России «дырявые». Утечка базы лиц в запасе неизбежно привела бы к провокациям и угрозам со стороны Украины в отношении жен и родителей мобилизованных.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой, по словам министра обороны Сергея Шойгу, будет мобилизовано 300 000 запасников. Более 200 000 мобилизованных уже прибыли в ВС РФ, сообщил Шойгу 4 октября.
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