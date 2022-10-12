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Российская ПВО сбила беспилотник над Калужской областью

Ведомости

Системы противовоздушной обороны российской армии сбили неопознанный беспилотный летательный аппарат в небе над Калужской областью, заявил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня над южной частью Калужской области был сбит неопознанный беспилотник. После поражения средствами ПВО обломки упали в безлюдной местности, объект уничтожен», — написал он в своем Telegram-канале.

Шапша уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, гражданской инфраструктуре ущерб нанесен не был. «Средства ПВО надежно закрывают наше небо», — резюмировал он.

Белгородская, Курская области, а также другие граничащие с Украиной регионы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ после начала спецоперации. В приграничных районах, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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