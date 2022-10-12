Российская ПВО сбила беспилотник над Калужской областью
Системы противовоздушной обороны российской армии сбили неопознанный беспилотный летательный аппарат в небе над Калужской областью, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня над южной частью Калужской области был сбит неопознанный беспилотник. После поражения средствами ПВО обломки упали в безлюдной местности, объект уничтожен», — написал он в своем Telegram-канале.
Шапша уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, гражданской инфраструктуре ущерб нанесен не был. «Средства ПВО надежно закрывают наше небо», — резюмировал он.
Белгородская, Курская области, а также другие граничащие с Украиной регионы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ после начала спецоперации. В приграничных районах, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.