В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение по резервным схемам
«Энергетики ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго" оперативно перезапитали жителей Шебекинского района. Электроснабжение бытового сектора и социально значимых объектов было восстановлено по резервным схемам в 17:15», — говорится в сообщении.
Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что украинские военные обстреляли подстанцию в Шебекино, в результате чего 2000 человек остались без электричества. Он отметил, что жертв и пострадавших нет.
Учебные заведения в приграничных районах Белгородской области, городских округах и Белгороде ранее были переведены на дистанционное обучение на две недели.
Белгородская, Курская области, а также другие граничащие с Украиной регионы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. В приграничных районах, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.
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