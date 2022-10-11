В Белгородской области в результате обстрела без света остались 2000 человек
Украинские военные обстреляли подстанцию в Шебекино в Белгородской области, в результате чего 2000 человек остались без энергоснабжения, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет», — написал Гладков.
Он отметил, что на месте обстрела находятся его заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. В максимально короткий промежуток времени последствия будут устранены, заключил Гладков.
Учебные заведения в приграничных районах Белгородской области, городских округах и Белгороде ранее были переведены на дистанционное обучение на две недели. В таком режиме будут работать школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов.
Гладков ранее неоднократно сообщал об обстреле сел Белгородской области. В селе Конопляновка Валуйского городского округа кассеты «Точки-У» повредили один частный дом, на хуторе Масычево Грайворонского городского округа были разрушены два дома, около 13 домов повреждены, в Шебекино повреждены три дома и от осколочных ранений погибла 74-летняя женщина.
Белгородская, Курская области, а также другие граничащие с Украиной регионы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. В приграничных районах, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.
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