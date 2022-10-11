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В Белгородской области в результате обстрела без света остались 2000 человек

Ведомости

Украинские военные обстреляли подстанцию в Шебекино в Белгородской области, в результате чего 2000 человек остались без энергоснабжения, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет», — написал Гладков.

Он отметил, что на месте обстрела находятся его заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. В максимально короткий промежуток времени последствия будут устранены, заключил Гладков.

Учебные заведения в приграничных районах Белгородской области, городских округах и Белгороде ранее были переведены на дистанционное обучение на две недели. В таком режиме будут работать школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов.

Гладков ранее неоднократно сообщал об обстреле сел Белгородской области. В селе Конопляновка Валуйского городского округа кассеты «Точки-У» повредили один частный дом, на хуторе Масычево Грайворонского городского округа были разрушены два дома, около 13 домов повреждены, в Шебекино повреждены три дома и от осколочных ранений погибла 74-летняя женщина.

Белгородская, Курская области, а также другие граничащие с Украиной регионы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. В приграничных районах, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных