В Белгородской области в результате обстрела без света остались 2000 человек

Учебные заведения в приграничных районах Белгородской области, городских округах и Белгороде ранее были переведены на дистанционное обучение на две недели. В таком режиме будут работать школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов.