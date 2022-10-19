Союз адвокатов попросил предоставить защитникам бронь от мобилизации
Союз адвокатов России (САР) обратился к зампредседателю правительства страны, министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой предоставить защитникам бронь от частичной мобилизации, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на президента САР Игоря Трунова.
Трунов подчеркнул, что обращение САР совпало с заявлением столичных властей о завершении мероприятий в рамках проведения частичной мобилизации. По его словам, это лишь «выполнение одного из заданий военного ведомства». Специальная военная операция на Украине еще продолжается «и возможна постановка других заданий», заявил Трунов.
САР, в отличие от своих коллег, которые ранее обращались с просьбой об отсрочке адвокатов, решил обратиться к Денису Мантурову, поскольку именно он возглавляет комиссию по вопросам бронирования находящихся в запасе.
Трунов отметил, что в случае мобилизации адвокатов без квалифицированной юридической помощи останутся социально незащищенные граждане, включая беженцев, а также граждане, подлежащие мобилизации, и члены их семей.
«Посылать адвоката на передовую — это все равно что забивать микроскопом гвозди», — заявил Трунов, подчеркнув, что профессиональные юристы должны работать на «благо РФ».
На фоне этого президент САР напомнил об альтернативной гражданской службе. Трунов считает целесообразным направлять адвокатов в новые регионы РФ для работы по специальности, поскольку российские законы во многом отличаются от украинского права.
13 октября Федеральная палата адвокатов (ФПА) получила ответ от Минюста РФ, из которого следует, что защитники направляются в армию на общих основаниях. Адвокаты не относятся к категории граждан РФ, имеющих право на отсрочку от мобилизации.
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