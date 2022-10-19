Союз адвокатов попросил предоставить защитникам бронь от мобилизации

Трунов подчеркнул, что обращение САР совпало с заявлением столичных властей о завершении мероприятий в рамках проведения частичной мобилизации. По его словам, это лишь «выполнение одного из заданий военного ведомства». Специальная военная операция на Украине еще продолжается «и возможна постановка других заданий», заявил Трунов.