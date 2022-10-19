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Союз адвокатов попросил предоставить защитникам бронь от мобилизации

Ведомости

Союз адвокатов России (САР) обратился к зампредседателю правительства страны, министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой предоставить защитникам бронь от частичной мобилизации, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на президента САР Игоря Трунова.

Трунов подчеркнул, что обращение САР совпало с заявлением столичных властей о завершении мероприятий в рамках проведения частичной мобилизации. По его словам, это лишь «выполнение одного из заданий военного ведомства». Специальная военная операция на Украине еще продолжается «и возможна постановка других заданий», заявил Трунов.

САР, в отличие от своих коллег, которые ранее обращались с просьбой об отсрочке адвокатов, решил обратиться к Денису Мантурову, поскольку именно он возглавляет комиссию по вопросам бронирования находящихся в запасе.

Трунов отметил, что в случае мобилизации адвокатов без квалифицированной юридической помощи останутся социально незащищенные граждане, включая беженцев, а также граждане, подлежащие мобилизации, и члены их семей.

«Посылать адвоката на передовую — это все равно что забивать микроскопом гвозди», — заявил Трунов, подчеркнув, что профессиональные юристы должны работать на «благо РФ».

На фоне этого президент САР напомнил об альтернативной гражданской службе. Трунов считает целесообразным направлять адвокатов в новые регионы РФ для работы по специальности, поскольку российские законы во многом отличаются от украинского права.

13 октября Федеральная палата адвокатов (ФПА) получила ответ от Минюста РФ, из которого следует, что защитники направляются в армию на общих основаниях. Адвокаты не относятся к категории граждан РФ, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных