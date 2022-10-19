В Минцифры сообщили о единичных случаях мобилизации IT-сотрудников с правом отсрочки
У Минцифры есть список сотрудников IТ-компаний, которые были призваны в рамках частичной мобилизации несмотря на право на отсрочку, об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Он уточнил, что эти случаи носят единичный характер.
«У нас есть конкретный список проблемных, мы по нему работаем, он ежедневно уменьшается», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
23 сентября Минобороны и Минцифры разъяснили, что от призыва по частичной мобилизации будут освобождены сотрудники IT-сферы, федеральных системообразующих СМИ, крупных банков и операторы связи, имеющие высшее образование по специальности. Помимо брони, IT-компании получили и другие льготы, в том числе освобождение от налога на прибыль на три года и ипотеку по льготным условиям для сотрудников отрасли.
Ранее стало известно, что шестерых сотрудников IT-компании «РДЛ-Телеком», в том числе ее генерального директора, вызвали в военкомат Москвы, после чего, как рассказали в компании, сотрудники получили предписания явиться в пункты сбора для отправки в воинские части. Глава Минцифры обратился к главному военному прокурору с просьбой провести проверку по факту произошедшего.
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