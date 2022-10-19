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Общество

В Минцифры сообщили о единичных случаях мобилизации IT-сотрудников с правом отсрочки

Ведомости

У Минцифры есть список сотрудников IТ-компаний, которые были призваны в рамках частичной мобилизации несмотря на право на отсрочку, об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Он уточнил, что эти случаи носят единичный характер.

«У нас есть конкретный список проблемных, мы по нему работаем, он ежедневно уменьшается», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).

23 сентября Минобороны и Минцифры разъяснили, что от призыва по частичной мобилизации будут освобождены сотрудники IT-сферы, федеральных системообразующих СМИ, крупных банков и операторы связи, имеющие высшее образование по специальности. Помимо брони, IT-компании получили и другие льготы, в том числе освобождение от налога на прибыль на три года и ипотеку по льготным условиям для сотрудников отрасли.

Ранее стало известно, что шестерых сотрудников IT-компании «РДЛ-Телеком», в том числе ее генерального директора, вызвали в военкомат Москвы, после чего, как рассказали в компании, сотрудники получили предписания явиться в пункты сбора для отправки в воинские части. Глава Минцифры обратился к главному военному прокурору с просьбой провести проверку по факту произошедшего. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных