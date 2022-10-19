В Минцифры сообщили о единичных случаях мобилизации IT-сотрудников с правом отсрочки

23 сентября Минобороны и Минцифры разъяснили, что от призыва по частичной мобилизации будут освобождены сотрудники IT-сферы, федеральных системообразующих СМИ, крупных банков и операторы связи, имеющие высшее образование по специальности. Помимо брони, IT-компании получили и другие льготы, в том числе освобождение от налога на прибыль на три года и ипотеку по льготным условиям для сотрудников отрасли.