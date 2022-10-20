Начальника контрольно-ревизионного управления МЧС задержали на 48 часов
Начальник контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимир Репин задержан на 48 часов, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Репин был задержан 19 октября на 48 часов по подозрению в должностном преступлении. Оно относится к периоду, когда он работал в Омской области», — отмечает собеседник. По его словам, в суды ходатайство об избрании ему меры пресечения пока не поступало.
В 2011 г. Репин был назначен заместителем руководителя управления Федеральной налоговой службы РФ по Омской области. В 2012-2022 г. он был главой УФНС по тому же региону. В июле 2022 г. был назначен на пост начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России.
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