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Начальника контрольно-ревизионного управления МЧС задержали на 48 часов

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Начальник контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимир Репин задержан на 48 часов, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Репин был задержан 19 октября на 48 часов по подозрению в должностном преступлении. Оно относится к периоду, когда он работал в Омской области», — отмечает собеседник. По его словам, в суды ходатайство об избрании ему меры пресечения пока не поступало. 

В 2011 г. Репин был назначен заместителем руководителя управления Федеральной налоговой службы РФ по Омской области. В 2012-2022 г. он был главой УФНС по тому же региону. В июле 2022 г. был назначен на пост начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных