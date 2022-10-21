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В Госдуме сообщили о 260 000 призванных в ходе мобилизации

Ведомости

В рамках проведения частичной мобилизации в России число призванных достигло 260 000 человек, заявила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина, сообщает ТАСС.

Такое заявление Останина сделала по итогам встречи с заместителем министра обороны России Николаем Панковым.

«Николай Александрович Панков, когда был в Госдуме (на закрытом обсуждении вопросов в среду. — Прим. ТАСС), назвал, что на сегодняшний день из 300 000 мобилизована 251 000. Сегодня эта цифра изменилась, уже мобилизовано 260 000, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%», — сообщила Останина.

Ранее по теме: Песков сообщил, что точной даты завершения частичной мобилизации пока нет

14 октября на пресс-конференции в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия будут завершены в течение двух недель. Как сообщил глава государства, мобилизовано уже 222 000 человек из запланированных 300 000. Тогда он рассказал, что 33 000 мобилизованных находятся в подразделениях и 16 000 уже выполняют боевые задачи. 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитались о завершении частичной мобилизации в столице и Подмосковье.

20 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конкретной даты завершения частичной мобилизации в России пока нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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