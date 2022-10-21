В Госдуме сообщили о 260 000 призванных в ходе мобилизации
В рамках проведения частичной мобилизации в России число призванных достигло 260 000 человек, заявила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина, сообщает ТАСС.
Такое заявление Останина сделала по итогам встречи с заместителем министра обороны России Николаем Панковым.
«Николай Александрович Панков, когда был в Госдуме (на закрытом обсуждении вопросов в среду. — Прим. ТАСС), назвал, что на сегодняшний день из 300 000 мобилизована 251 000. Сегодня эта цифра изменилась, уже мобилизовано 260 000, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%», — сообщила Останина.
14 октября на пресс-конференции в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия будут завершены в течение двух недель. Как сообщил глава государства, мобилизовано уже 222 000 человек из запланированных 300 000. Тогда он рассказал, что 33 000 мобилизованных находятся в подразделениях и 16 000 уже выполняют боевые задачи. 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитались о завершении частичной мобилизации в столице и Подмосковье.
20 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конкретной даты завершения частичной мобилизации в России пока нет.
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