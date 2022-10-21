В Госдуме сообщили о 260 000 призванных в ходе мобилизации

14 октября на пресс-конференции в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия будут завершены в течение двух недель. Как сообщил глава государства, мобилизовано уже 222 000 человек из запланированных 300 000. Тогда он рассказал, что 33 000 мобилизованных находятся в подразделениях и 16 000 уже выполняют боевые задачи. 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитались о завершении частичной мобилизации в столице и Подмосковье.