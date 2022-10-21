ВЦИОМ: уровень доверия Путину превышает 80%
Уровень доверия президенту России Владимиру Путину среди населения составил 80,6%, что на 0,3 п. п. ниже, чем неделю назад, следует из результатов опроса ВЦИОМа. Исследование проводилось с 10 по 16 октября, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. При этом деятельность президента одобряют 77% (+1,4 п. п.) россиян.
Что касается поддержки партий, то «Единую Россию» поддерживает 41% респондентов, КПРФ — 10,1%, ЛДПР — 8,2% (-0,9 п. п.), «Справедливую Россию — Патриоты — За правду» — 5,8% (+0,5 п. п.) и «Новых людей» — 4,8% (+0,5 п. п.).
14 октября российский лидер анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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