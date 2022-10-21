ВЦИОМ: уровень доверия Путину превышает 80%

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину среди населения составил 80,6%, что на 0,3 п. п. ниже, чем неделю назад, следует из результатов опроса ВЦИОМа. Исследование проводилось с 10 по 16 октября, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. При этом деятельность президента одобряют 77% (+1,4 п. п.) россиян.